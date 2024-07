Si svolgerà a partire da lunedì 29 luglio 2024 sino a domenica 4 agosto il torneo pallavolistico di beneficenza in ricordo di Clelia Ditano, la venticinquenne fasanese tragicamente scomparsa lo scorso 1° luglio 2024, organizzato dalla Pantaleo Podio Volley Fasano del presidente Renzo Abete.

La kermesse sportiva è aperta a tutti gli appassionati del mondo pallavolistico, si svolgerà presso il palestrone “Salvemini” di Fasano. I roster dovranno essere composti da gruppi misti con la possibilità di inserire all’interno dello stesso, un unico tesserato Fipav. Le squadre non sono sottoposte a nessun limite di età e la quota d’iscrizione prevista è di 10 euro a persona.

Per info e iscrizioni contattare il numero 333.4733.95 (Renzo Abete).

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 19.00 di sabato 27 luglio 2024.