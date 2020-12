Se a fine anno si è soliti stilare un bilancio per valutare gli obiettivi raggiunti, noi della“Associazione Taekwondo Pennetta Rosa” possiamo ritenerci davvero soddisfatti poiché l’anno sportivo che sta per concludersi è stato ricco di grandi risultati agonistici.

Nonostante la chiusura degli impianti sportivi, dovuta al tragico periodo che stiamo vivendo segnato dalla pandemia da covid-19, non ci siamo mai arresi e grazie ai nostri atleti ed al Direttore Tecnico Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan abbiamo preso parte a: n° 18 campionati internazionali, n° 5 campionati interregionali, n° 01 campionato a squadre regionali “Technic Cup”, n° 1 campionato “Korea-Italia Ripartiamo Insieme”, tutti tenutisi online. Possiamo dire che siamo stati l’unica Società di Taekwondo in Puglia a partecipare ai suddetti campionati conquistando: 30 medaglie d’oro, 15 di argento e 9 di bronzo.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie al contributo sinergico dei Dirigenti, del D.T Spinelli e di tutti gli atleti, che hanno saputo esprimere nelle varie competizioni tutto il bagaglio tecnico acquisito durante gli allenamenti, fatti in parte in casa grazie all’aiuto della tecnologia.

Ci sono pervenute sincere congratulazioni sia dall’estero che da parte di molti concittadini, perché in ogni competizione la nostra Società ha rappresentato con orgoglio il nome della nostra amata città BRINDISI. Quello che ci mortifica è che nessun politico locale abbia speso due parole per ringraziare i nostri ragazzi, che in una situazione di criticità come quella che stiamo vivendo hanno saputo tirar fuori il meglio di sé.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti Voi giornalisti della carta stampata porgendoVi i miei più sinceri auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.