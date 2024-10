Da ieri, la Questura di Brindisi è anche su Instagram. Considerato il successo della pagina Facebook, si è voluto creare un nuovo mezzo di diffusione dei valori istituzionali, per raggiungere soprattutto le giovani generazioni. Attraverso i social, spazi per raggiungere gli internauti che vogliono essere costantemente informati, la Questura comunica informazioni utili per la prevenzione dei reati, attività, novità ed eventi che riguardano la Polizia di Stato di Brindisi.

Inoltre, tra gli obiettivi rientra quello di informare i cittadini sull’attività dei Commissariati, delle Divisioni e di tutte le specialità presenti sul territorio (Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale), sulle ricorrenze istituzionali e sulle iniziative significative per il concetto di polizia di prossimità: i contenuti pubblicati riguardano comunicati stampa, ricorrenze, eventi, comunicazioni istituzionali e aggiornamenti in situazioni di emergenza.

La nuova pagina “questuradibrindisi_official” consentirà di implementare il confronto ed il dialogo con i cittadini, in ossequio al motto “Esserci Sempre”, che rappresenta l’essenza dell’agire quotidiano della Polizia di Stato.

Di seguito il link per raggiungere la pagina: https://www.instagram.com/questuradibrindisi_official/