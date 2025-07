Le condizioni mete erano ottimali e la partenza è avvenuta intorno alle 8.15 con 45 imbarcazioni (su 51 iscrizioni) pronte per sfidarsi nella XIV edizione della regata velica internazionale Brindisi-Valona, «Trofeo dell’Accoglienza». Problemi nella fase iniziale, a dieci miglia da Brindisi, per «Amams» che è stata costretta a ritirarsi.

Subito in evidenza «Verve Camer», lanciata verso il traguardo albanese per imporsi nella classifica in tempo reale. Le condizioni di vento hanno determinato una selezione naturale dal punto di vista tecnico e si prevede quindi un arrivo in tarda serata per molte imbarcazioni.

La cerimonia di premiazione si terrà domani, sabato 5 luglio (ore 19.00) nel Marina di Orikum, a sud di Valona, che da alcuni anni è il quartier generale della regata dal punto di vista logistico. Prevista la presenza delle autorità locali.

COMUNICATO STAMPA – Lega Navale Italiana / Sezione di Brindisi