La Rassegna del Chiostro 2024, rassegna estiva per gli amanti della lettura, giunta alla sua terza edizione ospita per sabato 17 agosto, l’autore Martin Angiuli. Il libro che si presenta è “Contraddizioni in movimento”, edito Il Raggio Verde.

Contraddizioni in movimento” è la raccolta di pensieri in libertà del coreografo brindisino Martin Angiuli, artista poliedrico, video maker, fondatore del collettivo “ConTrust Collective M.A.”. Un lungo viaggio introspettivo scavando tra i dubbi esistenziali di sempre “Chi sono? Dove vado?” al tema del viaggio, dell’inevitabile scorrere del tempo, al panta rei di eraclitea memoria perché tutto intorno a noi muta incessantemente. Spendere il proprio tempo in modo utile, amare senza pensare lasciando da parte la razionalità che finisce sempre con creare incertezza perché amore e passione sono istinto puro…intorno a questi assiomi sembra ruotare il pensiero di Martin, pensieri in libertà che viaggiano sul treno che da Brindisi lo conduce a Wiesbaden in Germania dove vive e lavora, figlio di una terra dove “la meraviglia dei colori si combina perfettamente con i sapori” ma che sa essere amara per chi è costretto ad andare via, e lasciarsi alle spalle insieme agli affetti più cari. In un crescendo di sensazioni, ricordi e considerazioni l’autore mostra quanto sia facile cadere in contraddizione quando l’identità si perde…

A dialogare con l’autore è Vincenzo Assante, chitarrista.

L’esposizione pittorica tematica a cura di Francesca Romano. Francesca Romano è un’artista brindisina autodidatta che sin da giovane ha manifestato una forte passione per la pittura e la creatività in generale.

A partire dal 2005, frequentando prima l’Università della terza età e poi l’associazione Arte musica e dintorni, ha migliorato la propria formazione artistica e soprattutto ha esposto attraverso queste due realtà del territorio.

Da qualche anno partecipa attivamente alle espoozioni dell’associazione culturale Endas.

Il suo linguaggio è prevalentemente figurativo, ispirato ai paesaggi della sua terra, con colori accesi e brillanti.

Appuntamento per sabato 17 agosto alle ore 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.