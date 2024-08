La Rassegna del Chiostro si congeda dal mese di agosto con l’autore di libri Teodoro De Giorgio. Per il 22 agosto si presenta il libro “L’elmo e la croce”, un monologo edito La Concordia. Un monologo teatrale in 4 atti sui santi patroni di Brindisi, il soldato martire Teodoro D’Amasea e il dottore della chiesa Lorenzo da Brindisi. Voce narrante è quella di Lorenzo, che racconta la sua storia e quella di Teodoro, a partire dal suo intimo legame con la città. “Mi chiamavano “Padre Brindisi” perché dovunque andavo parlavo di lei: la mia città natale”. Così esordisce Lorenzo, che prosegue “Era, in un tempo non molto lontano, la Porta D’Oriente. E io ne andavo fiero. Sono nato a Brindisi, dicevo.

Teodoro De Giorgio (Brindisi 1979), storico dell’arte, ha conseguito l’Abiliitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore associato di storia dell’arte. Nella sua attività di ricerca si occupa di iconografia e iconologia medievale e moderna, di storia dell’arte cristiana e gestione del patrimonio culturale. Per il suo impegno al servizio del patrimonio culturale della chiesa, papa Francesco lo ha nominato cavaliere di San Silvestro Papa.

A dialogare con l’autore Francesca Romana Intiglietta, curatrice de La Rassegna del Chiostro.

Appuntamento per domani, 22 agosto alle ore 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto in Brindisi.