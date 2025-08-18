Prosegue a Ceglie Messapica la rassegna letteraria “Per gusto e per diletto”, che in questa settimana propone due appuntamenti di grande rilievo.

Mercoledì 20 agosto, alle 18:30, il Museo MAAC – Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” (via Enrico De Nicola, 1) ospiterà Francesco Caringella con il suo nuovo libro “L’attesa dell’alba” (Mondadori), in dialogo con Anna Guidone. Magistrato e scrittore, Caringella affronta nel volume il delicato rapporto tra Giustizia e Legge, declinandolo in una storia che interroga il lettore sul più struggente dei dilemmi: il valore della vita e il diritto a rinunciarvi. Autore di saggi e romanzi di successo, tra cui Non sono un assassino (Newton Compton, 2015), da cui è stato tratto l’omonimo film con Riccardo Scamarcio, Caringella è oggi presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato.

Venerdì 22 agosto, alle 19:30, sarà invece la volta di Francesco Aquila, che in Piazza Plebiscito presenterà il libro “Ricette di vita. My way 2” (Baldini+Castoldi), intervistato da Silvia Di Dio nell’ambito del Ceglie Food Festival. Lo chef pugliese, vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, propone un’autobiografia originale, raccontata attraverso le “ricette” che hanno segnato le tappe fondamentali del suo percorso umano e professionale: la passione per la cucina, la formazione, la vittoria televisiva e le nuove sfide che lo hanno consacrato come volto noto della gastronomia italiana.

Due incontri che uniscono letteratura, giustizia, cucina e vita vissuta, inserendosi in una rassegna che sta riscuotendo crescente interesse e che continua a portare a Ceglie Messapica voci autorevoli e storie capaci di emozionare.