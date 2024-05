E’ la tredicesima vittoria di questo girone di ritorno per la Pantaleo Podio Fasano. Una Farmacia Schultze Messina già proiettata alle prossime vacanze estive data la sua tranquilla posizione di classifica è stata liquidata come all’andata con lo stesso punteggio: 3-1. La Pantaleo Fasano aveva la necessità di mantenere un buon ritmo gara in vista dei play off in programma sabato prossimo contro il Tenaglia Altino. Match dalle poche emozioni e dai tanti errori commessi nel corso della gara da entrambi i roster.

Buona la partenza delle padrone di casa che costruiscono un rassicurante vantaggio sulle siciliane chiudendo il primo set in appena venticinque minuti. Non cambia molto il secondo set: le fasanesi hanno testatp diversi assetti tattici in previsione dei prossimi impegni. A niente serve il tentativo di rimonta del Messina che ricorre anche a un parziale turnover per contrastare l’attacco dei padroni di casa che si portano sul 2-0. Solo nella terza frazione di gioco le siciliane di coach Alessandro Prestipino tentavano una reazione, accorciando il gap in un momento di distrazione delle gialloblù.

Nel quarto e ultimo set le ragazze di Paolo Totero chiudono il mach senza ulteriori imprevisti. “Abbiamo disputato una buona gara – afferma a fine gara Vivien Di Diego – cercando continuità e concentrazione per il prossimo match. Queste due gare disputate sono state molto importanti per tutta la squadra. Ci apprestiamo ad affrontare i play off con il massimo impegno per provare a portare un altro storico risultato a Fasano”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Farmacia Shultze Messina 3-1

(25/19, 25/17, 20/25, 25/18)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 6, Di Diego 11, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo 9, Rizzo, Barbolini 3, Albano 7, Martilotti 21, Pisano 1, Soleti 7. All. Totero.

Farmacia Shultze Messina: Bertasi, Spitalieri, De Luca, Bilardi 9, Frazzica, Quiligotti, Labianca 14, Matrullo 7, Basile, Bonfitto, Nielsen 11, Dacandia, Santoro, Murru, Bertiglia 12. All. Prestipino

Arbitri: Gennaro Galano e Dario De Martino.