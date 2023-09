Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, il Sindaco Giuseppe Marchionna e l’Assessore alla Programmazione Economia e Sviluppo Ernestina Sicilia, hanno presentato le iniziative che rappresentano sia la conclusione che la capitalizzazione del Progetto Case di Quartiere finanziato dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. – Asse prioritario IX – Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.

Pronta a partire il prossimo 14 settembre, la Scuola di Innovazione Sociale SUPERBRINDISI Summer School che ha già registrato più di 50 iscrizioni da tutta Italia da parte di qualificati/e professionisti/e del settore della gestione di spazi pubblici, sociali e culturali, e della rigenerazione urbana. La Scuola si svolgerà dal 14 al 17 settembre nelle Case di Quartiere del centro storico: Accademia degli Erranti (Ex Convento Scuole Pie), Yeahjasi Spaizio Musica (Ex Convento Santa Chiara) e Molo 12 (Palazzo Guerrieri). I temi scelti per questa edizione sono “Design delle Politiche”, “Arti Performative e Comunità”, “Data visualization”, associati ad una serie di eventi serali di networking e dialogo con ospiti invitati a raccontare buone pratiche di innovazione urbana, regionale e nazionale.

Da settembre a fine ottobre 2023, si sta svolgendo invece il Festival delle Case di Quartiere, una iniziativa itinerante nelle 9 Case di Quartiere attive nei diversi quartieri della città. Partito il 3 settembre con il concerto live della pianista Caterina Bubbico, il Festival propone un programma gratuito di appuntamenti, eventi culturali e iniziative di coinvolgimento e attivazione della comunità.

In cantiere anche l’attivazione di nuove iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi grazie all’avviso pubblico di co-progettazione e sperimentazione di nuovi servizi di welfare di prossimità basati sul concetto di impresa sociale, pubblicato ad agosto e in scadenza il prossimo 10 settembre. Grazie a questo bando, le Case di Quartiere e gli Enti del Terzo settore potranno potenziare o proporre nuove attività rivolte alla cittadinanza che verranno coprogettate con l’Amministrazione comunale e avranno sede in uno degli spazi pubblici che attualmente compongono la rete.

Se queste iniziative accompagneranno il progetto Case di Quartiere alla sua naturale conclusione prevista per dicembre 2023, l’Amministrazione ha già identificato il percorso per dare seguito a questa iniziativa attraverso l’opportunità rappresentata dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie 2021-2027 con un budget totale per il Comune di Brindisi di 8.437.500,00 euro per il periodo 2024 – 2029 (euro 6.201.268,00 a valere sugli obiettivi specifici del Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ e euro 2.236.232,00 sugli obiettivi Specifici del Fondo Economico Sviluppo Regionale FESR).

Massimo coinvolgimento anche per questa nuova progettazione: un primo incontro aperto a tutta la cittadinanza è previsto per il 7 settembre pomeriggio presso Palazzo Guerrieri e un secondo è in calendario nel corso della SUPERBRINDISI Summer School dove il workshop Design delle Politiche, che verrà facilitato dalla pluripremiata società milanese KCity Rigenerazione Urbana, sarà incentrato proprio su come orientare la nuova proposta progettuale su politiche partecipate e opportunità dal basso.