La Riserva Naturale di Torre Guaceto arricchisce la sua offerta con una nuova proposta dedicata al benessere psicofisico: lezioni di yoga al tramonto.

Yoga in pedana e sul molo

Ogni venerdì pomeriggio, la riserva si trasforma in un’oasi di pace e relax con due appuntamenti dedicati alla pratica dello yoga:

Alle 17.00 Yoga in pedana Un’iniziativa gratuita e inclusiva, pensata per i fruitori del solarium di Torre Guaceto, servizio del lido della riserva dedicato ai disabili. Un’occasione per praticare yoga in un ambiente accogliente e accessibile a tutti.

Alle 18.30 inizia lo Yoga sul molo Un’esperienza unica e suggestiva sul molo di Punta Penna Grossa. Circondati dal mare e immersi nell’atmosfera magica dell’ora d’oro, i partecipanti potranno godere di una pratica yoga rigenerante. Per partecipare è necessaria la prenotazione e il versamento di un contributo di 10€.

Le lezioni saranno tenute dalla maestra di yoga Anna Maria Mautarelli, esperta nella conduzione di pratiche all’aria aperta, organizzatrice e responsabile dell’iniziativa.

Con questa nuova attività, la Riserva di Torre Guaceto conferma la sua vocazione all’inclusività e alla valorizzazione dell’area protetta. Oltre alle pratiche sportive ed esperienziali già presenti e realizzate da Cooperativa Thalassia, le lezioni di yoga offrono un’ulteriore opportunità per entrare in contatto con la natura e prendersi cura di sé.

Prossimo appuntamenti venerdì 16 agosto e a seguire tutti i venerdì di Agosto 2024

Per prenotare le attività di Yoga clicca sul link e compila il modulo https://bit.ly/4cpuvrQ

Per info whatsapp al +39 347 904 5572

Per info e prenotazioni attività guidate a Torre Guaceto consulta il sito https://www.cooperativathalassia.it/calendario/