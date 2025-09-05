Una vita cestistica indossando la numero 20, ma adesso per Andrea Cinciarini è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo dal punto di vista sportivo.

Nella sua nuova esperienza alla Valtur Brindisi, Cincia indosserà infatti la canotta numero 3, una scelta di fatto obbligata dall’indisponibilità della sua classica numero 20 con cui l’abbiamo visto per decenni in Serie A distribuire assist ad innumerevoli compagni di squadra in Italia a Milano, Reggio Emilia, Scafati, Pesaro e in Saragozza in Europa.

Il motivo è presto detto e per nulla banale. Il numero venti è scolpito nella storia della pallacanestro brindisina, affidata per sempre all’indimenticabile Claudio Malagoli. Dal 12 dicembre 2004, data del ‘Malagoli day’, nessun giocatore potrà più indossare la canotta biancoazzurra n.20, ufficialmente ritirata per omaggiare un grande campione che troppo presto, in una notte piovosa del giugno 1988, se ne andò troppo presto a causa di un incidente stradale.

Ecco quindi la scelta del numero tre, un valore significativo per la tradizione sportiva con cui è cresciuto Andrea Cinciarini. Il m.3 è legato ad un’icona dello sport italiano e mondiale come Paolo Maldini, idolo calcistico e non solo per la sua fede milanista mai celata, ma rimanendo in tema cestistico è affibbiata a Chris Paul, playmaker puro fonte d’ispirazione per generazioni intere grazie alle sue abilità da assistman che lo hanno contraddistinto come uno dei migliori play al mondo in NBA.

Paolo Maldini-Chris Paul ma non solo, una connessione anche sentimentale e familiare: “Una scelta molto importante in quanto tutti sanno bene che il numero 20 mi ha accompagnato per tutta la mia carriera, perciò ho chiesto consiglio a mio figlio. Il 22 sarebbe stato un giusto mix tra la sua data di nascita e quella di mia figlia ma era stato già preso da un mio compagno. La sua idea quindi è stata quella di replicare il gesto di esultanza con le mani indicando il “tre” a seguito di una tripla realizzata, l’azione preferita da mio figlio”.

Nuova vita, nuovo capitolo, nuovo numero. I tifosi biancoazzurri potranno presto, a partire dai prossimi impegni di precampionato, ammirare il Cincia biancoazzurro indossare la canotta numero tre.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi