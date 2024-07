“In riferimento alle richieste avanzate dalla UGL Salute, l’Amministratore Unico di Sanitaservice ha dimostrato attenzione e impegno. Tuttavia, riteniamo opportuno sollecitare ulteriori sforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati” – esordisce Alessandro Galizia, Segretario Provinciale della UGL Salute di Brindisi.

La discussione si è focalizzata sull’avviso pubblico per l’assunzione di nuovo personale, sul premio Covid, sulle anomalie residue nella rilevazione delle presenze, sugli errori nell’emissione di alcuni cedolini paga, sul rimborso delle spese di trasferta.

“Per l’avviso pubblico, si segnala che il periodo estivo potrebbe comportare un prolungamento dei tempi delle procedure di selezione, nonostante la Società stia affrontando una preoccupante carenza di personale. Abbiamo richiesto che l’insediamento della commissione prefettizia avvenga quanto prima.

In merito al premio Covid, dopo varie richieste, siamo riusciti a ottenere un accordo di secondo livello, così come definito in sede regionale, per l’erogazione delle somme spettanti. Le stesse verranno corrisposte con il cedolino di agosto.

Sono in fase di completa risoluzione le problematiche relative alla rilevazione delle presenze, problematica che cagionava debito orario in caso di malattia, infortunio o permessi giornalieri.

Abbiamo trovato un accordo sulla restituzione di somme percepite per errore da alcuni dipendenti con il dilazionamento.

Infine, si è aperto un confronto sul rimborso delle spese di viaggio per i dipendenti che sono chiamati a svolgere trasferte, rispetto alle sedi di assegnazione”.

“Finalmente notiamo discontinuità con il passato, rispetto ad alcune problematiche ereditate da precedenti gestioni” – conclude Galizia.