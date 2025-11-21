L’anticipo serale di sabato valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A2, vedrà impegnate Valtur Brindisi e Sella Cento al PalaPentassuglia. Un match che, classifica alla mano, sarà di alto livello e valore visto l’ottimo stato di forma delle due squadre e la voglia di continuare a conquistare più punti possibili in questa fase che si appresta ad entrare nel clou del girone di andata.

La squadra di casa è reduce da due vittorie consecutive ottenute contro Rimini e in trasferta a Torino, successi che hanno scacciato via il momento di difficoltà vissuto a fine ottobre con tre sconfitte in quattro partite. Un doppio successo che ha avuto il merito di riportare la Valtur nel gruppone al secondo posto in classifica, all’inseguimento della capolista solitaria Pesaro a distanza di quattro punti.

In Puglia arriverà la migliore versione della Sella Cento, una delle sorprese maggiori di questo inizio campionato, grazie ai 14 punti in classifica e le sette vittorie finora conquistate dalla squadra di coach Di Paolantonio. In particolare, la squadra romagnola è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui il prestigioso successo all’interno delle mura amiche ai danni della Fortitudo Bologna.

Palla a due in programma sabato 22 novembre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.

Queste le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Giovanni Vildera: “Vogliamo confermare il nostro buon momento di forma complici le ultime vittorie contro Rimini e nella trasferta di Torino. Siamo consapevoli che se vogliamo puntare in alto, queste sono le partite da portare a casa. Non sarà affatto facile, Cento ha dimostrato di essere una delle maggiori rivelazioni del campionato, sovvertendo più volte i favori dei pronostici in questa prima parte di stagione come avvenuto la settimana scorsa nella partita vinta contro Bologna. Sono una squadra che non molla mai anche sotto nel punteggio, ben allenata e che tende a far giocare male gli avversari. I due giocatori americani hanno dimostrato sin dall’anno scorso di poter essere decisivi e determinanti per il campionato. Noi siamo consci delle nostre ambizioni, dovremo applicare le giuste scelte difensive e passarci bene la palla in attacco con la fiducia di fare la nostra partita e conquistare la vittoria casalinga”.

Il match Brindisi-Cento sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass sabato sera a partire dalle ore 20:30. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi