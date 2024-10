REAL SEBASTIANI RIETI-VALTUR BRINDISI: 74-73 (15-18, 27-39, 49-56, 74-73)

REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 4 (2/3, 6 r.), Piunti 9 (2/4, 1/1, 5 r.), Johnson 13 (3/9, 0/4, 8 r.), Sarto 7 (2/2, 1/3), Cicchetti 5 (2/5, 3 r.), Pollone 10 (2/3, 1/3, 3 r.), Lupusor 7 (3/6, 0/1, 5 r.), Spanghero 13 (0/1, 4/6, 1 r.), Piccin (0/1), Monaldi 6 (2/7 da tre, 1 r.), Mattia ne. Coach: Rossi.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana (0/2, 0/2, 1 r.), Arletti 7 (3/5, 0/2, 6 r.), Del Cadia (6 r.), Fantoma (0/1 da tre, \ r.), De Vico 17 (4/6, 3/5, 2 r.), Radonjic 3 (0/1, 1/2, 6 r.), Calzavara 17 (2/5, 4/6, 4 r.), Allen 14 (4/11, 1/6, 3 r.). Jahier ne. Coach: Bucchi.



ARBITRI: Rudellat – Tirozzi – Agnese.

NOTE – Tiri liberi: Rieti 15/20, Brindisi 6/9. Perc. tiro: Rieti 25/59 (9/25 da tre, ro 10, rd 24), Brindisi 29/61 (9/24 da tre, ro 10, rd 26).

Amara sconfitta e delusione finale per la Valtur Brindisi al PalaSojourner di Rieti, sconfitta per un solo punto di distacco a fronte di un canestro allo scadere di Laquintana convalidato da due punti. La squadra di coach Bucchi mostra il suo volto migliore per larghi parti dell’incontro, domando i padroni di casa per 35 minuti di gioco in cui la Valtur tocca anche dodici lunghezze di svantaggio. Nel rocambolesco finale di gara viene a galla tutta la stanchezza fisica di un roster ridotto all’osso per via delle assenze di Ogden e Vildera oltre quella di Ndzie, mentre Rieti coglie il momento opportuno e piazza la zampata vincente dopo un match vissuto in piena apnea.

Lo starting five è confermato rispetto all’ultimo match disputato a Torino con Calzavara-Allen-Arletti-De Vico-Del Cadia. Partenza determinata e concentrata per la Valtur sui due lati del campo ad imbrigliare l’attacco ospite ad un solo canestro dal campo nei primi cinque minuti di gioco. Monaldi sblocca i suoi con due triple di fila su azioni personali, Calzavara risponde con altrettante conclusioni a buon fine dalla lunga distanza in un primo quarto gestito al meglio dal play brindisino al terzo assist smazzato ai propri compagni (15-18). La Valtur apre il secondo quarto con le giocate dei due playmaker Calzavara-Laquintana, in campo fianco a fianco per il vantaggio sul +8; Rieti reagisce sfruttando la buona vena realizzativa dei tiratori dall’arco (24-27 al 15’). Brindisi si esalta nelle difficoltà partendo dalla difesa e da un mastino come De Vico, decisivo a fine secondo quarto per il nuovo break che garantisce il +12 ai biancoazzurri sul 27-39 grazie anche al buzzer finale di Laquintana. Al rientro in campo Rieti aumenta l’intensità ed energia ma la squadra di coach Bucchi non si fa sorprendere e controbatte azione dopo azione (39-50 al 26’). Le fasi finali del terzo quarto consentono alla squadra locale di rientrare a sette lunghezze di svantaggio (49-56). Nel momento clou del match, spalle al muro, Rieti risale la china con un parziale di 15-5 che la riporta ad un solo punto di distacco (67-68 al 36’). Il bonus falli di squadra permette alla Real Sebastiani di capitalizzare i viaggi in lunetta e mettere la freccia del sorpasso dando vita a un mini supplementare di tre minuti ad alta tensione. Le due compagini non riescono più a trovare la via del canestro e Brindisi sul -2 spreca l’opportunità della tripla del sorpasso con Calzavara a 15” dalla fine. Il canestro di Laquintana allo scadere risulta da due punti ed è beffa allo scadere per Brindisi sconfitta al PalaSojourner con il punteggio di 74-73.

Prossimo turno di campionato, domenica 27 ottobre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia, in occasione del derby pugliese Brindisi-Nardò. Biglietti disponibili e in vendita a partire da €10.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi