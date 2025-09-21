CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA-VALTUR BRINDISI: 58-94 (15-19, 21-41, 45-64, 58-94)

CRIFO WINES RUVO DI PUGLIA: Anumba (0/1, 2 r.), Nikolic 3 (1/2, 0/1, 3 r.), Musso (0/2 da 3), Ulaneo 2 (1/3, 4 r.), Laquintana 8 (3/7, 0/1, 5 r.), Reale (0/1, 0/1, 1 r.), Moody 17 (1/3, 5/11, 4 r.), Brooks 10 (4/8, 0/2, 3 r.), Jerkovic 1 (0/2, 0/2, 2 r.), Borra 12 (6/11, 8 r.), Granieri ne, Di Zanni ne. Coach: Rajola.

VALTUR BRINDISI: Copeland 17 (4/5, 3/6, 1 r.), Cinciarini (0/2, 0/2, 3 r.), Miani 24 (9/11, 1/6, 4 r.), Mouaha 3 (0/2 da 3, 2 r.), Vildera 20 (9/11, 7 r.), Fantoma 4 (5 r.), Esposito 15 (5/11, 1/1, 5 r.), Radonjic 6 (3/4, 0/1, 7 r.), Maspero 5 (1/3, 0/3, 2 r.), Wojciechowski ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Ursi – Moretti – Barbieri.

NOTE – Tiri liberi: Ruvo di Puglia 9/18, Brindisi 17/22. Perc. tiro: Ruvo di Puglia 22/59 (5/20 da tre, ro 12, rd 24), Brindisi 36/68 (5/21 da tre, ro 12, rd 28).

Miglior esordio stagionale non poteva esserci per una Valtur Brindisi ai limiti della perfezione, in fuga dalla fine del primo quarto senza mai voltarsi indietro. Una prestazione corale e dimostrazione di forza per i biancoazzurri che riescono a trovare protagonisti sempre differenti nell’arco del match, su tutti Vildera incontenibile nel primo tempo (20 punti e 9 rimbalzi in 19 minuti) e Miani top scorer da 24 punti totali di cui 18 nel secondo tempo.

Starting five formato da Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito, Vildera. Alla tripla iniziale di Moody risponde Copeland per un duello tutto statunitense nel ruolo di guardia. Brooks spariglia subito le carte con 8 punti personali per il primo break del match sul 13-8. Brindisi non si scompone e si appoggia sulla consistenza di Vildera sotto il ferro, un vero fattore offensivo da 12 punti nel primo quarto, fautore del contro break di 11-2 con cui la Valtur chiude al meglio il primo tempino (15-19). L’inerzia è nelle mani dei biancoazzurri che raggiugono la doppia cifra di vantaggio grazie ai sei punti in fila di un ottimo Miani (15-29 al 14’). Maspero commette il terzo fallo personale e coach Bucchi è costretto a richiamarlo in panchina dopo i sei minuti concessi in campo nonostante non in perfette condizioni fisiche. VIldera è scatenato e al 18’ il suo fatturato racconta di 20 punti personali sui 37 di squadra e Brindisi scappa sul +20 a fine primo tempo (21-41). Le due triple di Moody lato Ruvo, e quelle di Esposito e Copeland dato Brindisi aprono la terza frazione con una ritrovata vena dalla lunga distanza (1/8 e 1/11 da tre nel primo tempo). Raggiunto il +24 (33-57 al 26’), i biancoazzurri allentano la presa e Ruvo ha un sussulto d’orgoglio per un break a proprio favore di 10-2 interrotto dai 5 punti consecutivi di Miani con tripla centrale e incursione al ferro (45-64 al 30’). Passato il momento di concitazione, la Valtur torna saldamente al comando del ritmo partita e mette definitivamente in ghiaccio la contesa mandando in visibilio i tanti tifosi biancoazzurri giunti al PalaFlorio di Bari.

Domenica 28 settembre esordio casalingo al PalaPentassuglia contro la Juvi Cremona, palla a due ore 17:00. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 i lunedì mattina su Vivaticket, nei punti vendita abilitati sul territorio e al New Basket Store.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi