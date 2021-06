Il concorso fotografico Top dell’estate 2021 è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. E’ stato lanciato dall’Associazione Appia Traiana Francigena di Ostuni con il patrocinio della Provincia di Brindisi e del Comune di Ostuni e sta ottenendo un buon successo di partecipanti.

Durante i tre mesi di durata del concorso i concorrenti dovranno fotografare immagini di uno scorcio del tratto di territorio compreso tra Torre Canne e Torre Santa Sabina, da terra e dal mare.

Le fotografie dovranno raffigurare in modo chiaro il luogo a cui è riferita la foto stessa, con le modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune. La candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail: appiatraianafrancigena@gmail.com a partire dal 1 giugno 2021 e non oltre il 31 agosto 2021. Farà fede la data di caricamento della foto. Ogni partecipante può candidare soltanto due (2) fotografie, pena l’esclusione dal concorso.

Ai vincitori, selezionati da una giuria di esperti in materia paesaggistica, storico-artistica, geografico-ambientale, scientifica, sociologica, mediatica e fotografica, sarà consegnata una targa con il patrocinio del Comune di Ostuni e assegnati i seguenti premi:

– Premio primo classificato: due pernottamenti e prima colazione presso una struttura ricettiva ubicata lungo la via Francigena del Sud;

– Premio secondo classificato: un pernottamento e prima colazione presso una struttura ricettiva ubicata lungo la via Francigena del Sud;

– Premio terzo classificato: una cena per due nel territorio di Ostuni.

La cerimonia di premiazione si svolgerà in Ostuni il giorno Domenica 12 settembre 2021 presso il Muso civico di Ostuni.

Regolamento

Concorso fotografico nazionale

“LA VIA FRANCIGENA DA TORRE CANNE A TORRE SANTA SABINA” 1ª edizione

L’Associazione Appia Traiana Francigena indice la prima edizione del concorso fotografico nazionale di fotografia “LA VIA FRANCIGENA DEL SUD, DA TORRE CANNE A TORRE SANTA SABINA”.

Requisiti di Partecipazione

– Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia;

– il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di uno scorcio del tratto di territorio compreso tra Torre Canne e Torre Santa Sabina, da terra e dal mare.

Le fotografie inviate dovranno raffigurare in modo chiaro il luogo a cui è riferita la foto stessa, con le modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune; a titolo esemplificativo con una veduta d’insieme o con inquadrature più ridotte o con dettagli significativi che siano identificativi e rappresentativi del luogo dove la fotografia è stata scattata.

– con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità;

– la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere nazionale o locale;

– la fotografia candidata non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti in materia di privacy e di diritto d’autore;

– in ogni caso l’autore manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.

Modalità di Partecipazione

– La partecipazione è del tutto gratuita. Viene richiesto un contributo di euro 10,00 per coprire le spese di pubblicazione dei lavori( da accreditare a mezzo bonifico bancario su IBAN DE15512308004613150018 )

– la candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso il seguente indirizzo mail:appiatraianafrancigena@gmail.coma partire dal 1 giugno 2021 e non oltre il 31 agosto 2021. Farà fede la data di caricamento della foto.

– ogni partecipante può candidare soltanto due (2) fotografie, pena l’esclusione dal concorso;

– la fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra fotografia in sostituzione di quella inviata;

– per poter candidare la propria fotografia occorre accedere alla pagina facebook: Associazione Appia Traiana Francigena ONLUS

https://www.facebook.com/AssociazioneAppiaTraianaFrancigena/?ref=pages_you_manage

scaricare la scheda di registrazione con i dati anagrafici (Cognome, nome, luogo e data di nascita, mail ordinaria e recapito telefonico);

SCARICA QUI IL MODULO DI ADESIONE

– ogni presa fotografica dovrà essere accompagnata da una didascalia che riporta: il toponimo, le coordinate georeferenziate della rirpesafotogarfica; breve descrizione dell’oggetto fotografato);

La domanda e la/le foto saranno inviate all’indirizzo mail:

appiatraianafrancigena@gmail.com

L’organizzazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di comunicazione, che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.

Esclusione candidature

L’Associazione Appia Traiana Francigena potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere fotografie candidate, nel caso in cui le immagini siano fuori tema, di scarsa qualità, indegne, non conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento.

Concessione Licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il partecipante concede all’associazione organizzatrice una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato delle fotografie inviate. Ogni partecipante autorizza la predetta Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Caratteristiche tecniche delle Fotografie

– Saranno ammesse soltanto foto in formato digitale, (a colori, in bianco e nero), di risoluzione minima 1600×1200 pixel o 1200×1600 pixel in formato orizzontale o verticale e che non superino i 10 Mb;

– le foto inviate devono essere quelle ottenute da un unico scatto (solo file.jpeg);

– non sono ammesse foto ritoccate, sovrapposizioni, fotomontaggi e foto manipolate;

– non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni o alterazioni.

Criteri di valutazione

I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza all’obiettivo del concorso, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.

Selezione finale e decretazione del vincitore

La selezione finale con decretazione del vincitore avverrà ad opera di una giuria di esperti in materia paesaggistica, storico-artistica, geografico-ambientale, scientifica, sociologica, mediatica e fotografica.

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Il vincitore sarà informato non appena si avrà il responso della Giuria e dovrà presenziare alla cerimonia di premiazione o designare un sostituto per il ritiro del premio.

Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail d’invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta indicata nel modulo di registrazione; tutte le foto verranno pubblicate sia online sia su un catalogo cartaceo impaginato all’uopo. In seguito potrebbero essere oggetto di mostre itineranti sul territorio italiano.

Esito del concorso

Il risultato del concorso, con il nome del vincitore e la foto vincitrice, sarà riportato sui siti d’informazione locale, provinciale e sui social network.

Premio

Ai vincitori sarà consegnata una targa con il patrocinio del Comune di Ostuni e assegnati i seguenti premi:

Le fotografie vincitrici saranno esposte presso il Chiostro di San Francesco di Ostuni.

Per quanto riguarda le fotografie non oggetto di alcun premio verranno, su insindacabile giudizio della giuria, esposte presso le attività commerciali del territorio comunale.

Il premio verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà ad Ostuni il 12 SETTEMBRE 2021 presso il Museo civico di Ostuni

Diritti di iscrizione

La partecipazione al Concorso darà diritto a tutti gli iscritti all’iscrizione d’ufficio presso la associazione Via Appia Traiana Fancigena per l’anno solare 2022.

Accettazione Regolamento

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.

Controversie

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Brindisi.