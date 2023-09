Benevento-Virtus Francavilla Calcio 1-0

Reti: 36’pt Ferrante (BE)

Benevento: Paleari, El Kaouakibi, Benedetti (28’st Masciangelo), Karic, Marotta (21’st Bolsius), Ferrante, Pinato (28’st Simonetti), Berra, Talia (35’st Kubica), Pastina, Capellini. A disp: Nunziante, Manfredini, Agnello, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Rossi, Masella, Ciciretti. All. Andreoletti

Virtus Francavilla Calcio: Forte, Gavazzi, Monteagudo, Di Marco, Artistico (21’st Giovinco), Polidori (12’st Biondi), Carella (21’st Macca), Izzillo (12’st Zuppel), Nicoli (38’st De Marino), Accardi, Fornito. A disp: Carretta, Lucatelli, Risolo, Serio, Yakubiv, Fekete, Latagliata. All. Villa

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese (Markiyan Voytyuk di Ancona-Paolo Tomasi di Schio-Mattia Drigo

di Portogruaro)

Note: Ammoniti: Capellini, Paleari (BE) Espulsi: Capellini (BE)

Recupero: 2’pt, 5’st

La Virtus Francavilla si arrende al Benevento al termine di una partita guidata dai campani ma che, comunque, lascia adito a recriminazioni.

I giallorossi partono forte, con Marotta che sfiora il vantaggio per due volte in dieci minuti.

Il Francavilla reagisce e rimette in sesto la gara ma al 35’ Alexis Ferrante inzucca di testa su assist di Benedetti.

Subito dopo i campani si rendono pericolosi con Pastina ma si va negli spogliatoi sull’1-0.

Il secondo tempo è sempre di marca interna ed una rovesciata di Marotta preoccupa Forte. La prima palla gol dalla Virtus arriva al 70’ con Di Marco che calcia al volo ma la sfera finisce nelle mani di Paleari.

Prima del triplice fischio c’è spazio per l’espulsione del giallorosso Capellini e per due occasioni gol: la prima dei campani con Bolsius, bravo nel driblare Forte ma sfortunato a non trovare il compagno pronto alla battura; la seconda dei pugliesi con Macca che trova la pronta respinta del n.1 di casa.