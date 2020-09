L’ASD ACCADEMIA PORTIERI riapre le attività, confermandosi, per il terzo anno consecutivo, punto di riferimento sul territorio per la formazione dei giovani portieri, a supporto di scuole calcio e società sportive affiliate ala FIGC. Walter Capodieci, fondatore del gruppo insieme a Gabriele Zullo e Cristiano Novembre, afferma “Siamo orgogliosi che il nostro progetto cresca, da quest’anno il numero degli allenatori di portieri è aumentato, dando possibilità a numerosi professionisti di trasmettere le priorie competenze e aprire nuove collaborazioni con importanti realtà delle nostre zone. In particolare, siamo orgogliosi di accogliere nel nostro staff tecnico profili come quelli di Marco Conte e Gianfranco Di Salvatore, storico estremo difensore del Brindisi Calcio in Serie B”. Conte e Di Salvatore, si aggiungono a un nutrito gruppo di tecnici, composto dai già citati Capodieci, Zullo, Novembre, oltre che da Angelo Cervellera e Fabio Degli Angeli, andando a completare un ventaglio di allenatori di portieri che garantisce grinta, esperienza e attenzione al dettaglio nei confronti dei giovani che si affacciano al delicato ruolo di estremi difensori.

Attualmente l’ASD ACCADEMIA PORTIERI, con sede principale a Mesagne, presta l’esperienza dei propri componenti a ben 7 società calcistiche dall’Eccellenza Pugliese alla Serie C. “La cosa che ci inorgoglisce di più” continua Walter Capodieci “sono le collaborazioni tecniche con centri di formazione per portieri diventante iconiche in altre Regioni quali ASD WE ARE NUMBER ONE di Alessandro Greco, già allenatore di portieri per la Virtus Francavilla Calcio e GR1 di Generoso Rossi, storico giocatore, fra le altre, di Venezia, Siena e Lecce”. Raggiunto al telefono, lo stesso Rossi conferma così la partnership con ASD ACCADEMI PORTIERI “Ho avuto modo di conoscere Walter(Capodieci, n.d.r.) in più occasioni. Questa collaborazione è stata la naturale conseguenza di una stima nata fuori dal campo. In un sistema calcio che fatica a nascondere i segni di una crisi più ampia, realtà come la nostra diventano baluardo per formare, proteggere e consigliare gli aspiranti calciatori che si affacciano in un Mondo diverso da quello che è stato il mio, forse più complesso, ma ugualmente emozionante”.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile inviare una richiesta informale all’indirizzo e-mail asdaccademiaportieri@gmail.com.