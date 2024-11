L’Appia Rugby Brindisi fa bene i compiti e chiude, senza troppi patemi, la seconda fase della serie C battendo il Rende Rugby anche nel match di ritorno tenutosi al campo di Sant’Elia nella giornata di ieri, domenica 10 novembre.

Troppo ampio il divario tecnico tra le due formazioni, nonostante i primi a muovere il tabellino dei punti siano stati proprio i calabresi, con un calcio di punizione segnato a pochi minuti dal drop di inizio.

Dopo questo sbandamento iniziale, l’Appia si rimette immediatamente sul binario giusto riprendendo il comando delle operazioni con chiara consapevolezza dei propri mezzi, riuscendo anche a sopperire alle inferiorità numeriche occorse durante il match: out per 10 minuti Ruggieri e Laporta (cartellini gialli).

Metro dopo metro, pallone dopo pallone, l’incontro si mette in discesa per il Brindisi che arriva al risultato finale di 37-3 segnando 5 mete in totale e lasciando il Rende a bocca asciutta.

Migliore in campo la terza centro Solazzo, autore di 3 mete. Altri marcatori, gli onnipresenti D’Oria e Konatè Zoumana, 1 meta a testa e Rosato che produce per l’Appia 12 punti dalla piazzola, confermandosi calciatore affidabile.

Tutta la soddisfazione di questa nuova vittoria nelle parole del capitano Giuseppe Ferente: “Sono orgoglioso di guidare questi ragazzi che danno anima e corpo in ogni partita sudando la maglia. Questo percorso di crescita, frutto dei duri allenamenti settimanali, ci sta permettendo di sognare ma noi ora dobbiamo tenere i piedi per terra e pensare solo al prossimo match, sapendo che se continueremo a dare il 100% nessun obiettivo sarà fuori dalla nostra portata”.

Archiviata la pratica Rende, ora l’Appia Rugby attende i risultati degli altri incroci del mini-girone per conoscere l’avversario del prossimo match, una gara “secca” in programma l’8 dicembre che decreterà la squadra qualificata ai play-off per la Serie B.

