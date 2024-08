Tra le candide mura di Masseria Traetta Exclusive, nel cuore incantato delle colline di Ostuni, l’estate si trasformerà in un’esperienza fuori dal comune. Domenica sera 11 agosto 2024 vi invitiamo ad un banchetto in cui l’arte e la creativitàsi fonderanno in una sinfonia di sensi, immersi tra le opere straordinarie di Salvador Dalì. Gli spazi incantanti di Masseria Traetta Exclusive, una delle masserie più glamour tra la Valle d’Itria e l’Alto Salento, per una notte si trasformeranno in quelli del Banco de Espana, gli orologi si scioglieranno, e gli elefanti balleranno con grazia su tavoli imbanditi. Il tempo sarà solo un’illusione, un dettaglio trascurabile nella notte dedicata al genio di Salvador Dalì.

Il menu sarà poesia culinaria, un’ode ai sapori che danzano tra i piatti, mentre il vino scorre come un fiume d’oro tra i calici. La musica cullerà i vostri sensi, mentre il profumo delle creazioni della nostra cucina avvolgerà i vostri commensali in un caldo abbraccio.

Immersi tra le opere straordinarie di Salvador Dalì, della collezione Man’s Professions, i commensali saranno invitati ad un banchetto in cui l’arte e la creatività si fonderanno in una sinfonia di sensi. Maurizio Gagliano, curatore artistico dell’evento ed editore dell’emittente televisiva e web, Mediterranea Tv, ci ha rivelato che si tratta della prima assoluta di un format che presto verrà esportato anche all’estero.

“La Cena Dalì è il primo di una lunga serie di eventi ispirati a Dalì” sono le parole di Gagliano. “In onore della mia Puglia, l’evento si terrà per la sua prima assoluta nel cuore incantato delle colline di Ostuni, in partnership con Salvador Dalì Collection Man’s Professions e DJEM”. Il general manager di Traetta Exclusive, Giuseppe Primicerio, ha aggiunto altri dettagli svelando qualche anticipazione sulla serata, come lo spettacolo che regalerà ai presenti uno show unico ispirato al surrealismo. Un’altra chicca? Dieci ospiti diventeranno attori per una notte. La Cena Dalì a Masseria Traetta si trasformerà così in un’esperienza magica e fuori dal comune, anche grazie al ritmo ed alla musica di DJEM e Frank Tonic che dalla mezzanotte scalderà i cuori degli ospiti di un evento che si prevede unico nello scenario dell’estate di Puglia.

