L’Associazione Brindisi Vola a Canestro è ancora una volta vicina alle iniziative che hanno una finalità non solo sportiva ma soprattutto di integrazione sociale. Sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2014, l’Associazione non si è limitata solo ad affiancare e sostenere ogni anno la New Basket Brindisi nel suo percorso di crescita e di consolidamento nel panorama cestistico nazionale ma si è sempre caratterizzata per il forte legame con il territorio e con tante iniziative a sfondo sportivo e sociale.

La scelta di affiancare il Torneo dei Rioni, che si terrà dal 21 al 25 luglio nella splendida cornice storico/artistica di Piazza Santa Teresa, va proprio in questa direzione e conferma la vocazione dell’Associazione di essere uno strumento di diffusione dei valori sportivi per la crescita della città.

“Come Brindisi Vola a Canestro siamo felici di aver dato il nostro contributo per la realizzazione di questo evento sportivo e culturale. Sport è aggregazione e socialità e ringraziamo il comitato organizzatore che ha voluto fortemente riproporre alla città questo torneo dopo circa 40 anni”, ha dichiarato Gabriele Perna, Presidente dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro.

Gli organizzatori del Torneo dei Rioni ringraziano il Presidente dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro, Dott. Gabriele Perna, il Consiglio Direttivo e tutti i soci per questa ennesima dimostrazione di vicinanza alla città.