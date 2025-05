L’associazione Il Bene Che Ti Voglio, da dieci anni punto di riferimento sul territorio della provincia di Brindisi per il sostegno a famiglie con figli con disturbi dello spettro autistico, celebra il suo decennale ampliando le sue attività verso nuovi orizzonti di vera inclusione sociale.

Nel corso del 2025, l’associazione ha avviato una serie di progetti innovativi, tra cui spiccano le esperienze di terapia ricreativa in trasferta, realizzate in collaborazione con partner di rilievo nazionale come Dynamo Camp. Questi viaggi rappresentano molto più di una semplice vacanza: sono momenti di crescita, di confronto e di scoperta per le famiglie coinvolte, che vivono per la prima volta esperienze condivise di autonomia, condivisione e mutuo aiuto.

Proprio nei giorni scorsi, l’associazione è rientrata da un’indimenticabile settimana presso il resort Riva degli Etruschi a San Vincenzo (Livorno), in collaborazione con Dynamo Camp. Un’esperienza unica che ha coinvolto 15 famiglie, per un totale di circa 50 partecipanti tra genitori, figli autistici e fratelli, completamente gratuito. Una settimana intensa di attività ricreative, giochi, natura e inclusione, dove le barriere sono state abbattute grazie all’empatia e al sostegno reciproco.

Per molte famiglie è stata la prima vera esperienza di viaggio condiviso, di socialità attiva e di relazione. Sono nate amicizie profonde e nuove reti di sostegno: esattamente ciò che l’associazione promuove da sempre con convinzione. Questa esperienza ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo, in cui la terapia ricreativa diventa un potente strumento di integrazione e benessere.

Il successo di questa iniziativa ha dato il via a una nuova progettualità per il biennio 2025-2026, che vedrà la realizzazione di nuove vacanze inclusive in collaborazione con i partner già coinvolti e nuovi enti, con l’obiettivo di rendere queste esperienze sempre più accessibili.

“Abbiamo deciso di superare le paure, abbattere i limiti e offrire nuove possibilità a chi finora non aveva mai viaggiato con i propri figli, né sperimentato un contesto di vera inclusione. Questo è il nostro modo di festeggiare dieci anni di attività: guardando avanti, insieme.” – afferma il direttivo dell’associazione.

Per informazioni e per sostenere i nostri progetti:

info@ilbenechevivoglio.it

www.ilbenechetivoglio.it

