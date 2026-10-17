Prosegue il ricco calendario di iniziative promosse dalla Fondazione Opera San Bartolo Longo di Latiano, nell’ambito del Centenario del transito di San Bartolo e del Meeting della Cittadinanza Piena e Universale 2026, un percorso che mette al centro la memoria, la cultura,

l’inclusione e la partecipazione attiva.

Il prossimo appuntamento è in programma questa sera, sabato 17 ottobre, alle ore 20:30, in Piazzale dei Musei a Latiano, con il Drum Fest, una serata dedicata alla musica, al ritmo e alla condivisione, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso un’esperienza di festa e aggregazione.

L’iniziativa, promette un’esibizione coinvolgente, nella quale le percussioni saranno protagoniste assolute. La batteria e il linguaggio universale della musica diventeranno strumenti di incontro, capaci di creare occasioni di partecipazione, valorizzando il talento, la

passione e lo spirito di comunità.

Il Drum Fest non sarà soltanto uno spettacolo musicale, ma anche un’occasione per vivere insieme gli spazi della città attraverso esperienze diverse, che uniscono intrattenimento, gastronomia e creatività.

Ad arricchire la serata ci saranno un’area food, con le proposte gastronomiche di «Bomb e Tacos» e le golose crêpes dolci della pasticceria «Rosa dei Venti». Un’opportunità per accompagnare la musica con momenti di convivialità e gusto, trasformando l’appuntamento

in un’esperienza da vivere a 360 gradi.

Spazio anche alla manualità e alla fantasia con un laboratorio di artigianato, durante il quale i partecipanti potranno realizzare originali portachiavi utilizzando bacchette per batteria.

Un’attività creativa che consentirà di dare nuova vita a materiali legati al mondo della musica e di portare a casa un piccolo ricordo della serata.

Il Drum Fest si inserisce in un programma più ampio, che intende promuovere una cittadinanza sempre più inclusiva, favorendo l’incontro tra le persone e valorizzando la cultura come occasione di crescita collettiva.

Sarà una serata in cui il ritmo diventerà simbolo di unione e la festa si trasformerà in un’opportunità per rafforzare i legami sociali, coinvolgere le diverse generazioni e celebrare il senso di appartenenza alla comunità.

Musica, buon cibo, artigianato e voglia di stare insieme: il Drum Fest invita tutta la cittadinanza a partecipare a una serata all’insegna dell’energia, della creatività e dell’inclusione.