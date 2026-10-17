October 17, 2026
Ott 17, 2026    Posted by    news

Prosegue il ricco calendario di iniziative promosse dalla Fondazione Opera San Bartolo Longo di Latiano, nell’ambito del Centenario del transito di San Bartolo e del Meeting della Cittadinanza Piena e Universale 2026, un percorso che mette al centro la memoria, la cultura,
l’inclusione e la partecipazione attiva.

Il prossimo appuntamento è in programma questa sera, sabato 17 ottobre, alle ore 20:30, in Piazzale dei Musei a Latiano, con il Drum Fest, una serata dedicata alla musica, al ritmo e alla condivisione, pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso un’esperienza di festa e aggregazione.

L’iniziativa, promette un’esibizione coinvolgente, nella quale le percussioni saranno protagoniste assolute. La batteria e il linguaggio universale della musica diventeranno strumenti di incontro, capaci di creare occasioni di partecipazione, valorizzando il talento, la
passione e lo spirito di comunità.

Il Drum Fest non sarà soltanto uno spettacolo musicale, ma anche un’occasione per vivere insieme gli spazi della città attraverso esperienze diverse, che uniscono intrattenimento, gastronomia e creatività.

Ad arricchire la serata ci saranno un’area food, con le proposte gastronomiche di «Bomb e Tacos» e le golose crêpes dolci della pasticceria «Rosa dei Venti». Un’opportunità per accompagnare la musica con momenti di convivialità e gusto, trasformando l’appuntamento
in un’esperienza da vivere a 360 gradi.

Spazio anche alla manualità e alla fantasia con un laboratorio di artigianato, durante il quale i partecipanti potranno realizzare originali portachiavi utilizzando bacchette per batteria.
Un’attività creativa che consentirà di dare nuova vita a materiali legati al mondo della musica e di portare a casa un piccolo ricordo della serata.

Il Drum Fest si inserisce in un programma più ampio, che intende promuovere una cittadinanza sempre più inclusiva, favorendo l’incontro tra le persone e valorizzando la cultura come occasione di crescita collettiva.
Sarà una serata in cui il ritmo diventerà simbolo di unione e la festa si trasformerà in un’opportunità per rafforzare i legami sociali, coinvolgere le diverse generazioni e celebrare il senso di appartenenza alla comunità.

Musica, buon cibo, artigianato e voglia di stare insieme: il Drum Fest invita tutta la cittadinanza a partecipare a una serata all’insegna dell’energia, della creatività e dell’inclusione.

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