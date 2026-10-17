Non sarà un semplice appuntamento di campionato, ma una serata intrisa di profonda commozione, senso di appartenenza e memoria.

Sabato 17 ottobre alle ore 18:00 la Pallacanestro Invicta Brindisi farà il suo esordio casalingo nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 1, affrontando la Nuova Sanvito Basket.

Un derby che giunge all’indomani della dolorosa scomparsa di Fernando Nuzzaci, storico e indimenticabile Presidente della società.

Dopo la battuta d’arresto maturata nella gara d’esordio a Castellaneta, i ragazzi di coach Lozito scenderanno sul parquet del PalaMelfi con una motivazione speciale.

Il gruppo guidato dal capitano Matteo De Giorgi, insieme ai compagni Brizio Rollo, Stefano Sirena, Salvatore Leo e all’ex di turno Gabriele Marra, è pronto a trasformare l’emozione in energia agonistica, lottando con grinta su ogni pallone per onorare la memoria del proprio Presidente.

Dall’altra parte del campo, la San Vito Basket si presenta al suo debutto stagionale affamato di punti dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata. Ma in casa Invicta la determinazione è massimale: regalare una grande prestazione e stringersi attorno alla memoria di chi ha dedicato la vita a questi colori.

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Palla a due alle ore 18:00 al PalaMelfi di Brindisi