Promuovere la salute fin dai banchi di scuola, favorire comportamenti consapevoli e costruire ambienti educativi capaci di sostenere il benessere fisico, psicologico e sociale di bambini e adolescenti.

Sono questi gli obiettivi dell’incontro “Scuola e Salute 2026-2027 – Il nuovo Catalogo e i progetti per le scuole della provincia di Brindisi”, in programma martedì 20 ottobre, dalle 8.30 alle 13, nell’istituto alberghiero Sandro Pertini, in via Appia a Brindisi.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni sanitarie e scolastiche, finalizzata a presentare le opportunità offerte dal nuovo Catalogo regionale e a condividere i risultati delle attività realizzate nell’anno scolastico 2025-2026.

Il Catalogo “Scuola e Salute”, giunto alla quindicesima edizione, costituisce uno degli strumenti operativi del Piano strategico regionale per la promozione della salute nella scuola.

Non si tratta soltanto di un insieme di progetti educativi, ma di una strategia condivisa che mira a integrare stabilmente la prevenzione nella programmazione scolastica, in coerenza con gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

Le iniziative affrontano numerosi temi di particolare rilevanza per la crescita e il benessere degli studenti: dalla corretta alimentazione all’attività fisica, dalla prevenzione delle dipendenze alla salute mentale, dall’educazione alla sicurezza, dalla prevenzione delle malattie infettive alla tutela dell’ambiente.

Un’offerta che coinvolge scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e che punta a rendere gli studenti protagonisti attivi delle proprie scelte di salute.

Inoltre, l’incontro consentirà anche di analizzare i risultati raggiunti nel precedente anno scolastico.

L’obiettivo è offrire percorsi diversificati, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità scolastiche attraverso il contributo delle diverse professionalità sanitarie.

Un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’attuazione delle attività è svolto dal Gruppo Interdisciplinare Aziendale (GIA) della Asl Brindisi, coordinato dal dottor Pasquale Fina, che favorisce il raccordo tra i servizi sanitari, la Regione Puglia e le istituzioni scolastiche.

La realizzazione del Catalogo richiede infatti una collaborazione costante tra professionalità e strutture differenti, affinché gli obiettivi di prevenzione possano tradursi in interventi concreti, continuativi e rispondenti ai bisogni degli studenti.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI