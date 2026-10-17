Domenica sera alle 20:30 l’ottavo e ultimo appuntamento concluderà nel Teatro Comunale la sesta edizione del “Caelium Classica Festival”, la serie di incontri musicali e letterari che aveva preso il via nella stessa location di Ceglie Messapica il 20 settembre scorso, grazie al lavoro infaticabile dell’Associazione Centro Artistico “Caelium” e del Direttore Artistico, il Maestro Massimo Gianfreda.

Il concerto finale prevede l’esecuzione di due lavori dedicati al teatro musicale contemporaneo, cioè le “La giornata di Betty Boop” di Ada Gentile e il “Trittico dello smartphone” di Andrea Mannucci, due operine tascabili, cioè due opere liriche dalle dimensioni ridotte, di breve durata e scritte per organici strumentali poco numerosi, in modo da potere essere eseguite anche in piccoli spazi.

L’esecuzione di questi lavori è affidata a Carlotta Bellotto (soprano/attrice), Nadina Calistru (soprano/attrice) e Carlo Benatti (pianista/attore) e, a riprova di quanto questo festival sia affermato ed apprezzato ormai in tutta Italia, è importante sottolineare che il concerto è organizzato in collaborazione con la SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea) e con l’Accademia Kairòs di Verona.

Inoltre, nel corso della serata ci sarà un ulteriore significativo momento, allorché verrà assegnato il “Sussidio di Studio Donato Chirico”, una sorta di premio che ogni anno la famiglia Chirico offre, appunto come sussidio per lo studio di uno studente o una studentessa meritevole; in questo 2026, nella ricorrenza del trentennale della scomparsa di Donato, la sua famiglia ha individuato come meritevole di questa elargizione il giovane Lorenzo Marziali, studente prossimo alla maturità scientifica e talento del violino, strumento che studia con molto profitto presso la sezione di Ceglie del Conservatorio di Lecce, nella classe del Maestro Henry Durante.

Carlotta Bellotto si è laureata in Lingue e culture per il commercio internazionale e il management del turismo ed in Lingue e culture per le relazioni commerciali internazionali presso l’Università di Verona, città presso il cui Conservatorio si è diplomata col massimo dei voti e specializzata in Canto lirico e successivamente in Canto Barocco. Si è perfezionata con R. Bruson, S. Mingardo, B. de Simone, E. Mosuc e L. Germano. Il suo repertorio spazia dall’opera lirica alla musica sacra, dalla musica da camera alla musica da salotto, e si è esibita presso il Teatri di Verona, Legnago, Como, Cividale del Friuli, Vicenza, e in altre importanti sedi concertistiche. Continua la sua specializzazione nella musica contemporanea, per la quale dimostra particolare attitudine. Nadina Calistru è diplomata in violino e in canto lirico col massimo dei voti presso il Conservatorio di Verona. Si perfeziona con D. Longhi, L. Suliga, N. Ulivieri, C. Desderi, A. Felle e altri importanti docenti. Partecipa a diversi concerti e importanti festival accompagnata dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Verona, diretta dal maestro P. Orizio.

Dal 2019 partecipa al Festival delle Arti Contemporanee dell’Accademia Kairòs di Verona, che ospita grandi nomi della musica contemporanea, quali A. Mannucci, M. Tutino, M. Dall’Ongaro, A. Solbiati e B. Rettagliati. Molto attiva la sua attività concertistica in diverse rassegne, sempre in veste di solista nel repertorio liederistico, cameristico, sacro e operistico. Carlo Benatti si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio di Mantova in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica Vocale da Camera.

Si è perfezionato presso la Scuola Diocesana di Brescia, l’Accademia Ambrosiana di Musica da Camera di Milano, l’Accademia Chigiana di Siena, la Scuola “Hugo Wolf” di Acquasparta. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero, esibendosi come organista, pianista, direttore di coro e componente d’orchestra.

Ha al suo attivo diverse pubblicazioni e, come organista e pianista, ha realizzato incisioni discografiche, alcune delle quali in prima mondiale.

Collabora con importanti Festival, cori e formazioni strumentali. Insegna Pratica dell’accompagnamento per pianisti e maestri collaboratori presso il Conservatorio “E. Dall’Abaco” di Verona

Anche questa serata sarà introdotta da una guida all’ascolto dal vivo e l’ingresso a Teatro è a pagamento fino all’esaurimento dei posti disponibili: biglietto intero € 10,00; ridotto socio Caelium e over 65 anni € 5,00 e studenti under 30 anni € 1,00.

PALMO LIUZZI

Addetto Stampa Associazione “Caelium”