In provincia di Brindisi gli incidenti con lesioni sono saliti a 1.110, dai 1.062 del 2024. I feriti sono 1.649, mentre i decessi scendono da 30 a 27. A livello regionale diminuiscono le vittime, ma aumentano incidenti e feriti.

Il quadro nazionale della sicurezza stradale nel 2025 presenta segnali contrastanti: secondo il rapporto ACI-Istat, gli incidenti con lesioni sono stati 177.207, in aumento del 2,2% sul 2024, e i feriti 237.822 (+1,7%). I morti sono invece scesi a 2.868, il 5,3% in meno rispetto all’anno precedente. In media, sulle strade italiane si sono verificati 485 incidenti, con 7,9 morti e 652 feriti al giorno.

In Puglia gli incidenti sono aumentati da 11.026 a 11.249 e i feriti da 17.013 a 17.217. I decessi sono scesi da 241 a 190: una diminuzione del 21,2%. La provincia di Brindisi segue solo in parte questa tendenza: registra tre morti in meno rispetto al 2024, ma un aumento di incidenti e persone ferite.

Nel Brindisino si sono verificati 1.110 incidenti, contro i 1.062 dell’anno precedente, con un incremento di circa il 4,5%. I 27 morti rappresentano una diminuzione del 10%, mentre i 1.649 feriti sono 56 in più, pari a circa il 3,5%. Brindisi è terza in Puglia per numero di incidenti, dopo Bari e Lecce, e condivide con Taranto il secondo posto per numero di morti.

Il capoluogo concentra la quota maggiore degli eventi registrati nella provincia: 336 incidenti, 5 morti e 497 feriti. Rispetto al 2024, quando gli incidenti erano 351 e i feriti 522, entrambi i valori sono diminuiti; i decessi sono passati da sei a cinque.

Tra gli altri comuni, Ceglie Messapica conta 68 incidenti e tre morti, mentre Ostuni registra 92 incidenti, quattro morti e 124 feriti. Anche a Francavilla Fontana i decessi sono quattro, a fronte di 89 incidenti e 146 feriti. Fasano, con 114 incidenti e 168 feriti, è il comune con il secondo maggior numero di sinistri dopo Brindisi.

Il confronto con il 2024 mostra aumenti degli incidenti a Ceglie Messapica, Cisternino, Mesagne e Oria. A Ceglie Messapica, in particolare, i sinistri sono passati da 47 a 68; a Mesagne da 59 a 73. In altri centri il dato è diminuito: a Francavilla Fontana gli incidenti sono scesi da 109 a 89, a Carovigno da 55 a 52 e a Torre Santa Susanna da 24 a 15.

Il presidente dell’Automobile Club Brindisi, Francesco Montagna, richiama l’attenzione sulle strade extraurbane e provinciali e indica tra i fattori ricorrenti nei sinistri l’eccesso di velocità, la distrazione e il mancato rispetto delle precedenze. L’ACI Brindisi segnala inoltre le attività di educazione stradale nelle scuole e nei consultori, tra cui il progetto Sara Safe Factor, e chiede un maggiore monitoraggio dei tratti più critici.

Osserva il Presidente: “I recenti dati sull’incidentalità stradale relativi al 2025, pubblicati nel nuovo Rapporto ACI-Istat, tracciano un quadro complesso che richiede profonda riflessione e un’azione tempestiva sul nostro territorio. Se a livello nazionale si registra un’inversione di tendenza importante con le vittime che tornano sotto la soglia delle 3.000 unità (-5,3% rispetto al 2024), e a livello regionale in Puglia si evidenzia un calo complessivo della mortalità del 21,2%, la provincia di Brindisi non può affatto abbassare la guardia.

I dati confermano che le strade extraurbane e provinciali continuano a mietere il maggior numero di vittime. Nel corso del 2025, il Brindisino è stato scosso da drammatici sinistri causati principalmente da fattori ben precisi e purtroppo evitabili: l’eccesso di velocità, la distrazione e il mancato rispetto delle regole fondamentali della precedenza. Le tragedie stradali sono ferite insanabili che ci ricordano drammaticamente quanto il comportamento umano incida sulla sicurezza comune.

L’Automobile Club Brindisi è costantemente impegnato a invertire questa rotta. La sicurezza stradale non è una fatalità, ma una scelta consapevole. Progetti come il Sara Safe Factor, che portiamo direttamente nelle scuole secondarie del nostro territorio al fianco di campioni automobilistici, la sinergia strategica avviata con realtà fondamentali come l’AVIS Provinciale, i corsi di educazione stradale che teniamo nelle Scuole e presso i Consultori, la promozione dello sport motoristico e della cultura del rispetto delle regole tra i giovanissimi, sono tutte iniziative che dimostrano che la prevenzione e la cultura del rispetto della vita al volante sono gli unici veri pilastri per salvaguardare la nostra comunità.

Non possiamo limitarci a commentare le statistiche. Chiediamo un incremento del monitoraggio sui tratti stradali più critici della provincia e, al contempo, facciamo appello a ogni singolo automobilista: la responsabilità individuale è il primo dispositivo di sicurezza a nostra disposizione.”

Incidenti, morti e feriti nei comuni della provincia di Brindisi

La tabella riporta i dati 2025 e, per confronto, quelli del 2024. Il trattino indica un valore non riportato nella tabella di origine. Popolazione e parco circolante sono riferiti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre 2025.

Incidenti, morti e feriti per comune — Provincia di Brindisi, anno 2025 Comune Popolazione Parco circolante 2025 2024 Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Brindisi 81.723 69.892 336 5 497 351 6 522 Carovigno 17.040 16.340 52 – 86 55 1 101 Ceglie Messapica 18.502 17.710 68 3 92 47 2 62 Cellino San Marco 5.967 5.496 11 – 17 10 1 12 Cisternino 11.040 11.612 27 – 37 19 1 28 Erchie 8.125 7.209 21 1 38 23 1 35 Fasano 38.863 37.930 114 2 168 98 3 141 Francavilla Fontana 34.550 28.563 89 4 146 109 3 173 Latiano 13.359 12.519 33 1 49 31 2 39 Mesagne 25.921 23.085 73 1 106 59 4 75 Oria 14.377 13.907 43 – 61 29 1 51 Ostuni 29.943 31.539 92 4 124 89 2 124 San Donaci 6.086 5.478 9 – 12 13 1 21 San Michele Salentino 6.027 11.030 8 – 12 7 – 15 San Pancrazio Salentino 9.031 7.654 12 – 19 6 – 6 San Pietro Vernotico 12.843 11.128 21 1 31 20 – 31 San Vito dei Normanni 17.833 18.408 38 1 57 32 – 53 Torchiarolo 5.303 4.794 22 3 31 18 – 23 Torre Santa Susanna 10.086 9.526 15 – 20 24 – 37 Villa Castelli 8.948 7.900 26 1 46 22 2 44 Indefinito Brindisi – 11 – – – – – – Totale provincia 375.567 351.731 1.110 27 1.649 1.062 30 1.593