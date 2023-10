L’Aurora Volley Brindisi rinforza la difesa assicurandosi il libero Cristina Zivkovic, giovanissima atleta di grande talento proveniente dalla Vipo Volley Francavilla.

L’operazione che ha portato la Zivkovic a Brindisi è stata condotta in tempi strettissimi tali da consentire alla giovane giocatrice lombarda di scendere in campo già nella vittoriosa trasferta di Gioia del Colle.

La diciassettenne atleta di Busto Arsizio nonostante la giovane età è in possesso di caratteristiche che la fanno apparire come una giocatrice ben più esperta. Grinta, determinazione e grandi doti tecniche e fisiche ne fanno una giocatrice pronta a prendere il timone della difesa biancazzurra.

Cresciuta nelle giovanili del Legnano, Cristina disputa i tornei U13 e U14 con Busto Arsizio laureandosi campionessa provinciale U14. Nel suo percorso di crescita è fondamentale il passaggio al Gorla Volley dove nella passata stagione ha giocato come titolare in serie D e come secondo libero in B2. Nello stesso anno Zivkovic ha conquistato il titolo nel campionato provinciale U18 eccellenza. Nell’estate di quest’anno la volontà di fare un’esperienza lontano da casa la porta a Francavilla Fontana dove viene ingaggiata dalla Vipo Volley come secondo libero. Purtroppo il sogno di poter debuttare in B1 svanisce in seguito alla rinuncia della società francavillese a disputare il campionato con il conseguente svincolo di tutte le atlete del roster.

Cristina, al pari delle sue ex compagne, ha ricevuto diverse proposte da altre squadre pugliesi ma ha scelto di unirsi all’Aurora. “Ho accettato la proposta dell’Aurora dopo aver fatto qualche allenamento con loro” dichiara la nuova giocatrice biancazzurra “Ho trovato un gruppo molto unito e un ambiente sereno ed armonioso che mi hanno convinta a restare. Nonostante sia scesa di categoria disputare un campionato di serie C come titolare è per me una grande occasione per crescere e migliorare. Spero di fare una bellissima stagione insieme alla mie compagne di squadra e di raggiungere gli obiettivi che la società ci ha chiesto.” conclude la giovane atleta.

“Sono orgoglioso di aver portato un’atleta come Cristina nella nostra squadra.” esordisce il Ds Salvatore Vaccaro “Non è stato facile poiché la giocatrice era già stata contattata da altri club, ma la bontà della nostra proposta ha fatto la differenza. Reputo Cristina una giocatrice matura e già pronta ad assumersi la responsabilità di guidare la nostra difesa, cosa che peraltro ha già fatto molto bene nella trasferta di Gioia del Colle. Sono sicuro che nel corso di questa stagione il suo apporto risulterà determinante.”conclude Vaccaro.