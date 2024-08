Si sono svolte all’alba di venerdì 9 agosto le operazioni di pulizia notturna delle strade lastricate centrali di Fasano: corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia, Via Bruni e Via Carlo Alberto.

L’intervento, programmato in applicazione del contratto di servizio con la GialPlast e coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, ha visto l’impiego di mezzi e personale specializzato.

«Questo tipo di operazioni notturne – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Gianluca Cisternino – è essenziale per minimizzare l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini, garantendo al contempo un ambiente pulito e accogliente. Con questo intervento estivo, in particolare, abbiamo voluto sopperire alla carenza di piogge, contribuendo a far tornare lucenti e bianchi i nostri corsi principali e la piazza tanto ammirati da visitatori e turisti».

Il Comune di Fasano nelle prossime settimane continuerà a monitorare la situazione ambientale delle strade urbane, prevedendo ulteriori interventi periodici per assicurare la massima efficienza e pulizia anche nelle strade del centro storico.

Ufficio Stampa

Città di Fasano