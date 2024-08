Esprimo grande soddisfazione per l’avvio delle procedure per i lavori di rifacimento del mercato Ex Inapli (attuale mercato coperto per la vendita di frutta, verdura e prodotti alimentari). Questo importante progetto rappresenta un passo decisivo verso la riqualificazione di una struttura fondamentale per la comunità locale e per la tutela delle attività economiche che vi operano.

Durante i primi mesi del mio mandato, ho intrapreso con determinazione un percorso per garantire la manutenzione straordinaria dei solai della struttura, un intervento urgente e necessario per la sicurezza degli operatori e dei frequentatori del mercato. Un particolare ringraziamento va all’ingegnere Marco Locorotondo, il quale ha redatto con professionalità il computo metrico dei lavori, consentendo di predisporre un progetto preciso e ben delineato.

Inoltre è stata condotta un’attenta verifica all’interno delle pieghe del bilancio comunale e grazie a una proficua collaborazione con il dirigente e l’ufficio di ragioneria, siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per finanziare l’intervento. La notizia della predisposizione della gara per l’assegnazione dei lavori è stata un vero e proprio sospiro di sollievo per i lavoratori del mercato, che rischiavano di perdere la loro fonte di reddito e sostentamento.

Nei mesi scorsi, l’ASL si è vista costretta ad inviare una diffida al Comune, con preavviso di revoca delle autorizzazioni igienico-sanitarie alla struttura, per sottolineare la necessità e l’urgenza dell’intervento.

Pur avendo avuto a disposizione un tempo limitato, sono soddisfatto del risultato raggiunto.

Sono altresì fiducioso che il mio successore saprà gestire e portare a termine i lavori, assicurando così un futuro migliore per la struttura e per chi vi lavora.

Dott. Gianluca Quarta

Forza Italia Brindisi