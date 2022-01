Nelle scorse settimane l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha annunciato di aver ottenuto finanziamenti per 3,5 milioni di euro da utilizzare per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi cittadini.

Si tratta senza dubbio di una buona notizia, anche in considerazione dello stato in cui versano le strade della nostra città.

Dalle note diffuse da Palazzo di Città, però, non si evince l’elenco degli interventi e questo fa crescere le preoccupazioni dei residenti di Tuturano che attendono da lungo tempo il completamento di lavori avviati a mai ultimati.

Il riferimento è, in particolare, al completamento di Via Verdi, Via Vittorio Emanuele e Via Colemi. La rimozione degli alberi su queste ultime due Vie non è avvenuta attraverso interventi di eradicamento, ma semplicemente tagliando parte del tronco e lasciando la base, con i rischi che sono facilmente immaginabili.

Ci si attendeva, inoltre, che si procedesse – così come stabilito dai competenti uffici comunali – con il rifacimento di strade e marciapiedi ed invece non si è più mosso un dito, tradendo le aspettative dei cittadini e, in particolare, di chi risiede o di chi percorre quotidianamente quelle strade.

Da qui l’appello accorato al Sindaco Rossi ed all’Assessore Brigante a tenere fede agli impegni assunti ed a considerare assolutamente prioritari gli interventi avviati e non completati a Tuturano.

Pietro Guadalupi – già Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi