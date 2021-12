L’ARPAL _Regione Puglia, ambito di Brindisi, in collaborazione al tour operator OBIETTIVO TROPICI (agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo che svolge la propria attività in tutta Italia e all’estero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts) ha promosso una iniziativa finalizzata alla ricerca delle seguenti figure per la stagione estiva 2022:

Istruttori fitness e yoga pro; addetti al mini e junior club; Animatori sportivi; animatori musicali; animatori social media; ballerini; coreografi; tecnici suono & luci; animatori fotografici; cantanti; hostess; steward; dj; group leader; responsabili animazione; assistenti bagnanti; istruttori tennis; assistenti escursioni; istruttori vela; infermieri; OSS.

Requisiti per partecipare alla selezione: maggiore età, disponibilità lavorativa anche fuori regione, doti comunicative, buona conoscenza lingue straniere.

La selezione si svolgerà in data 17 dicembre 2021, alle ore 9.30, presso la sala riunioni del Palazzo della Regione, in Via Torpisana 114

Potranno accedere alla selezione esclusivamente i soggetti in possesso del green pass valodio (almeno due dosi di vaccino Covid-19) e muniti di idonea mascherina.

Il tutto per un totale massimo di 40 unità da accogliere in sala previo controllo e contingentamento.

Condizioni contrattuali: contratto a tempo determinato con vitto e alloggio a carico dell’azienda.

Sedi di lavoro: Italia ed estero

Formazione: rivolta al personale animazione, gratuita, mirata a professionalizzare le figure ritenute idonee.

Gli interessati potranno candidarsi inviando il proprio CV a info@obiettivotropici.it indicando nell’oggetto “selezioni OT-Brindisi”.

Gli interessati riceveranno tutte le informazioni relative alle modalità di preselezione/selezione al proprio indirizzo email

ARPAL BRINDISI