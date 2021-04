I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli congiuntamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato un 63enne, per violazione delle norme attinenti alla sicurezza sul lavoro. In particolare, a seguito di controllo effettuato presso una ditta di carburanti del luogo, della quale l’uomo è titolare, gli operanti hanno riscontrato la mancanza di dispositivi di sicurezza e certificazioni relative alla sorveglianza sanitaria e sulle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, riguardanti due dipendenti, uno dei quali privo di regolare contratto di assunzione. Nella circostanza è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa fino alla regolarizzazione del lavoratore.

In San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi, a conclusione di un servizio diretto al contrasto del lavoro nero, hanno contestato una violazione amministrativa in materia di lavoro, a un imprenditore 65enne del luogo, per aver impiegato nella sua attività, un lavoratore privo di regolare assunzione. Nella circostanza è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa e contestata una sanzione amministrativa.