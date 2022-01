Il presidente della LBA Umberto Gandini, ha disposto il rinvio della partita tra Happy Casa Brindisi e GeVi Napoli Basket, in programma il 9 gennaio 2022 e valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai.

La decisione è stata assunta dopo aver preso atto del provvedimento dell’ ASL Brindisi che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Happy Casa Brindisi, lo ha posto in quarantena.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero.

Analoga decisione è stata assunta per la partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Nutribullet Treviso Basket e Allianz Pallacanestro Trieste, anch’essa valida per la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai.