Torna martedì 30 agosto la rassegna gastronomica “Le cene imperdibili”, del ristorante sociale XFood, a San Vito dei Normanni. Ospiti della serata Nicola Di Lena, miglior pastry chef 2021 per la Guida Identità Golose, e per la guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso nel 2020, blasonato pastry chef del Mandarin Seta di Milano, storico collaboratore dell’executive chef bistellato Antonio Guida, e Michele Iaia, chef rotisseur, esperto nella preparazione di carne alla brace. Insieme allo chef resident, Giovanni Ingletti, proporranno un ricco menu di terra, composto da diverse portate, con ingrediente base prelibate carni locali preparate alla griglia.

A conclusione della cena, una selezione di esclusivi dessert preparati da Nicola Di Lena, che, oltre a deliziare i palati degli ospiti presenti, offrirà un’eccezionale occasione di formazione e crescita professionale per i ragazzi dello staff di XFood, sempre pronti ad apprendere nuove tecniche di preparazione da maestri autorevoli del settore culinario italiano.

Da non perdere, dunque, questo appuntamento culinario d’autore, organizzato dal ristorante sociale XFood, di San Vito dei Normanni, che vedrà impegnata una importante firma del panorama d’eccellenza della cucina italiana.

Ristorante XFood