Rinasce la Lega delle città messapiche, per costruire un itinerario completo e catturare viaggiatori dal palato raffinato, attenti al turismo culturale tutto l’anno. Se ne è parlato stamattina durante una conferenza stampa organizzata dalla rivista di turismo e cultura del Mediterraneo “Spiagge”, diretta da Carmen Mancarella, che si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Mesagne ( www.mediterraneantourism.it ).

Accolti dal sindaco e presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, vi hanno partecipato il coordinatore dei poli biblio-museali della Regione Puglia, Luigi De Luca; il referente regionale del welfare culturale e turistico, Michele Cataldo; il sindaco di Muro Leccese, Antonio Donno; il sindaco di Poggiardo, Antonio Ciriolo e l’assessore del Comune di Cavallino, Paolo Morelli. Ha inviato i propri saluti il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese.

«L’obiettivo – ha spiegato Carmen Mancarella – è di arrivare con un itinerario vasto e composito alla Borsa del turismo archeologico di Paestum in programma da 2 al 5 novembre. Il 3 novembre, alle ore 15.00 nella sala Cerere si terrà la presentazione dei Poli biblio-museali dell’intera Regione e dell’itinerario delle città messapiche, che si presentano come a voler far rinascere, in chiave turistica l’alleanza messapica che venne costituita in funzione anti – romana».

A Mesagne, innovativa Capitale della Cultura di Puglia, museo e monumenti si presentano accessibili a tutti, incluse le persone non vedenti. «Abbiamo reso fruibile tutto il centro storico alle persone non vedenti, che avvicinandosi ai monumenti troveranno iscrizioni in braille e la possibilità di scaricare le audio-guide su smartphone. Inoltre, con il progetto “Touch the history”, le persone non vedenti e tutti possono toccare la fedele riproduzione di reperti archeologici e vivere un’emozionante esperienza all’interno del “Mater”, Museo Archeologico del Territorio “Ugo Granafei”. Ma del resto chi, in un museo, non avverte il desiderio di toccare le opere e i reperti esposti?», ha chiosato con giusto orgoglio il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli.

Mesagne brinda anche ad un eccezionale ritrovamento: il tracciato della via Appia all’interno del sito archeologico di Muro Tenente, che candida, di fatto, la città a divenire Sito Unesco lungo la Regina delle Vie. «Gli ispettori sono già stati qui e sono rimasti meravigliati dalla bellezza dei siti archeologici, incastonati praticamente nel cuore del centro storico, e anche dal modo in cui gli abitanti curano i beni monumentali e le vie della città», ha annunciato Mimmo Stella, consulente comunale per la valorizzazione, promozione e tutela del Centro storico, aree archeologiche, beni monumentali e museali. Qui sono state condotte le campagne di scavo dirette dal professore olandese Gert Burgers in collaborazione con la coop. “Impact archeologia”, su concessione della Soprintendenza Abap di Brindisi e Lecce. Premiante l’idea di ospitare serate teatrali all’aperto, mentre è possibile scoprire il tracciato delle case e le misteriose mura.

Si accinge a festeggiare i primi 20 anni di vita il Museo Diffuso di Cavallino. Ha spiegato l’assessore Paolo Morelli: «Cavallino Città d’Arte e di Cultura è stata tra le prime a valorizzare le proprie origini, ospitando la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università del Salento. Ci teniamo a fare sistema con gli altri centri messapici perché si tratta di progetti che ci arricchiscono e che valorizzano ancora di più i nostri borghi». «Crediamo molto nella necessità di fare sistema, di fare rete perché su quello punterà la prossima programmazione europea. Accomunati da una storia comune, quella dei Messapi, pensiamo ad un itinerario ricco e affascinante in grado di attrarre turismo tutto l’anno», ha aggiunto il sindaco di Poggiardo, Antonio Ciriolo. «Il nostro Museo di Borgo Terra, ospitato nel Palazzo del Principe, venne aperto dapprima con reperti di età medioevale e oggi ospita anche reperti archeologici di età messapica. Puntiamo a riprodurre in 3D la Battaglia di Roma e far vivere al visitatore un’esperienza immersiva con la riproduzione dell’antica città messapica», ha dichiarato il sindaco di Muro Leccese, Antonio Donno.

La rivista “Spiagge” inviterà turisti e visitatori a realizzare itinerari di scoperta e di conoscenza delle città messapiche, e non solo, tra bellezze attese e sorprese inaspettate. La pubblicazione si prepara a raccontare itinerari imperdibili su ciascun territorio.