Un viaggio attraverso storie di libertà, coraggio e passione su due ruote. Lunedì 23 marzo, alle ore 17.00, la concessionaria Kia – Piaggio MC Mobility di Brindisi (Contrada Piccoli – zona industriale) ospiterà la presentazione del libro “Vespiste e motocicliste – donne con una marcia in più” della giornalista e fotografa Paola Scarsi, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Vespa Club Brindisi.

L’incontro, che promette di coinvolgere appassionati di motori e non solo, sarà presentato e moderato dal giornalista Antonio Portolano.

Il volume di Paola Scarsi raccoglie testimonianze e ritratti di donne che hanno fatto della Vespa e della Motocicletta uno stile di vita. Lontano dagli stereotipi, l’autrice esplora il legame profondo tra l’universo femminile e il senso di indipendenza regalato dal vento in faccia, raccontando generazioni di donne che hanno sfidato convenzioni e chilometri. Paola Scarsi è una giornalista e fotografa con una lunga esperienza nel settore e ha già dedicato altre opere al mondo delle due ruote, come “La prima Vespa non si scorda mai”.

A proposito della sua opera, Paola Scarsi dichiara: “Le donne che vanno in Vespa e in moto non lo fanno per apparire, ma per essere. Ognuna di loro ha una storia diversa, ma tutte sono unite dallo stesso desiderio di autonomia e dalla gioia pura che solo la libertà su due ruote sa regalare. In questo libro ho voluto dare voce a questa forza, che va ben oltre l’immagine cinematografica o pubblicitaria”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per dialogare con l’autrice all’interno di una cornice d’eccezione come quella di MC Mobility, punto di riferimento per i vespisti e centauri del territorio, celebrando la cultura delle due ruote in tutte le sue sfumature.