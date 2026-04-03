L’urgenza di eseguire lavori di manutenzione stradale in via Ferrante Fornari e in corso Roma ha determinato l’emanazione di un’ordinanza di chiusura al traffico da parte del Dirigente del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana.

In particolare, dalle ore 7:30 di lunedì 13 aprile alle ore 7:30 di mercoledì 15 aprile, sarà chiusa al traffico via Ferrante Fornari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santi e l’intersezione con via G. C. Vanini e sarà invertito il senso di marcia sulla via Palma.

In virtù di ciò, i veicoli che transitano su Piazza Sedile in direzione via Ferrante Fornari, giunti all’intersezione con via Santi, dovranno svoltare a destra e percorrere via Santi – via Palma – via Sant’Ippolito – Largo Angioli.

Dalle ore 7:30 di mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 7:30 di venerdì 17 aprile, invece, resterà chiuso al traffico Corso Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Conserva e l’intersezione con Corso Umberto. I veicoli in transito su Via Porta Lecce, giunti all’intersezione con Corso Roma, avranno l’obbligo di svolta a sinistra.