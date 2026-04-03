Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Raffaele, storico commerciante e figura autentica della nostra città.

La sua umanità e il legame sincero con la comunità brindisina lasciano un segno che il tempo non potrà cancellare. Perdo un amico con cui ho condiviso impegno, idee e battaglie a tutela della nostra categoria.

La sua assenza rappresenta un vuoto per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze.

Il ricordo di Raffaele continuerà a vivere nella memoria della nostra città e di chi gli ha voluto bene.

Michele Piccirillo – Presidente Confesercenti della Provincia di Brindisi