Si è svolta oggi, in un clima di profonda commozione e gioia, la giornata solidale organizzata dall’ASD Jetski Brindisi presso le strutture della Cooperativa Sociale Sostegno. L’iniziativa, nata dalla volontà di coniugare i valori dello sport con l’impegno civile, ha visto la consegna di uova pasquali e di una targa ricordo ai piccoli ospiti e alle madri accolte dalla comunità.

A guidare la delegazione la Dott.ssa Manuela D’Amici, referente dell’associazione e professionista nel campo sociologico, criminologico ed educativo. Al suo fianco, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e del mondo della comunicazione, erano presenti la consigliera comunale Lidia Penta, già assessore alla promozione sportiva, e il dottor Gianni Signore, esperto in comunicazione.

“Come sociologa ed educatrice, sono profondamente convinta che il benessere di una comunità passi attraverso la capacità di fare rete e di sostenere i suoi membri più fragili”, ha dichiarato la Dott.ssa Manuela D’Amici. “Oggi non abbiamo solo consegnato dei doni, ma abbiamo voluto ribadire con forza che lo sport è, prima di tutto, un veicolo di inclusione e di vicinanza umana. Vedere la luce negli occhi di questi bambini e la forza delle loro mamme è stata un’esperienza che arricchisce profondamente il nostro bagaglio professionale e personale. La targa che abbiamo donato è il simbolo di un legame che speriamo possa consolidarsi nel tempo.”

L’iniziativa ha ricevuto il plauso della Dott.ssa Baldari e degli operatori della Cooperativa Sostegno, realtà d’eccellenza nel territorio brindisino per il supporto psico-sociale. La targa consegnata riporta il titolo significativo dell’evento, “Dal Mare al Cuore”, a sancire l’unione tra la disciplina della motonautica e la missione di solidarietà che ha caratterizzato la giornata.

“Vedere la sinergia tra l’associazionismo sportivo, rappresentato dall’eccellenza della Dott.ssa D’Amici, e il mondo del sociale è il segno di una Brindisi che sa prendersi cura dei propri cittadini”, ha aggiunto la consigliera Lidia Penta.

L’ASD Jetski Brindisi ringrazia la Cooperativa Sostegno per l’instancabile lavoro quotidiano e rinnova il proprio impegno nel promuovere attività che sappiano unire la passione per il mare al sostegno concreto verso chi vive situazioni di difficoltà.