Il Gold sponsor biancoazzurro Soavegel, sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e la Bi.Emme Service Libertas Livorno, in programma sabato 4 aprile al PalaPentassuglia alle ore 20:30.

L’importante match, valido per la quintultima giornata di regular season di Serie A2, sarà caratterizzato interamente dal marchio del Gold Sponsor biancoazzurro. Soavegel, come da tradizione, omaggerà donne e bambini del PalaPentassuglia con le uova di pasqua personalizzate in vista dell’imminente festività e ricorrenza nel giorno del Sabato Santo.

Grazie ad una crescita costante e progressiva e all’impegno profuso di tutta la famiglia Bianco, Soavegel è diventata un’azienda leader nel settore del frozen food.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha sede a Francavilla Fontana, ha saputo percepire ed anticipare i cambiamenti di mercato e grazie ad un’attenta e professionale gestione aziendale è riuscita a far conoscere ed apprezzare il marchio Soavegel in campo nazionale ed internazionale.

Ancora oggi, tutta la famiglia Bianco è impegnata nella gestione dell’intero stabilimento produttivo, ottenendo dei risultati sempre più entusiasmanti grazie alla lunga esperienza di gestione diretta e alla forte vocazione imprenditoriale.

Palla a due sabato 4 aprile alle ore 20:30 al PalaPentassuglia.

Le parole di coach Piero Bucchi: “C’è grande voglia di tornare in campo e lasciarci alle spalle la sconfitta di Mestre. Contro Livorno sarà una sfida ad alta difficoltà contro una squadra lunga ed esperta che verrà a Brindisi altrettanto desiderosa di tornare alla vittoria, viste le ultime sconfitte in volata che hanno registrato, in particolar modo all’ultimo tiro mercoledì scorso con Cividale. Il margine di errore sarà molto ridotto, tutti dovremo dare il massimo apporto per portare a casa un successo fondamentale”.

La partita sarà trasmessa sabato 4 aprile in diretta alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Valtur Brindisi & Soavegel insieme per un sabato di grande basket!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi