Di fronte a una città che vive oggi problemi occupazionali urgenti e strutturali, le dichiarazioni riportate sulla stampa del Sindaco di Brindisi si sono concentrate su scenari accademici ipotetici che, nella migliore delle ipotesi, produrranno effetti tra cinque o dieci anni, una distanza siderale dalla realtà0

Da tempo CISAL Chimici e CISAL Brindisi evidenziano un punto preciso: la transizione industriale non si governa con annunci, ma con una pianificazione seria, immediata e condivisa.

La città non era pronta a uscire completamente da un modello produttivo senza un percorso chiaro, e quanto emerso in Consiglio comunale conferma le preoccupazioni che abbiamo espresso negli ultimi anni.

Le dichiarazioni istituzionali che rimandano responsabilità alla Regione o ad altri livelli decisionali mostrano un limite evidente: la politica cittadina continua a scegliere di non scegliere, evitando di assumersi la parte di responsabilità che le compete nella costruzione di un nuovo equilibrio industriale e occupazionale.

In questo quadro, la nostra organizzazione sindacale ritiene indispensabile che il primo cittadino solleciti immediatamente la convocazione del tavolo sulla decarbonizzazione, unico luogo in cui è possibile avere un quadro aggiornato, verificabile e condiviso della situazione industriale e occupazionale.

Senza questo passaggio, ogni discussione resta astratta.

Allo stesso tempo, riteniamo necessario un percorso istituzionale per una Legge Speciale per Brindisi, capace di sostenere il territorio nella fase più critica della transizione, evitando l’emorragia economica e sociale che rischia di colpire famiglie, imprese e lavoratori.

Il mondo del lavoro, le famiglie e le imprese non possono più attendere, il futuro non è un concetto astratto da rinviare ma è adesso.

Servono decisioni immediate su politiche industriali, riconversioni possibili, infrastrutture, formazione mirata e strumenti di tutela per i lavoratori coinvolti nei processi di transizione.

Servono scelte e risposte concrete e non semplici slogan e passerelle.

CISAL Chimici e CISAL Brindisi continueranno a chiedere con forza un percorso concreto e trasparente, perché la città merita solo un racconto.

Segreteria Fialc Cisal Brindisi