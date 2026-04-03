A seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data odierna a Ostuni, l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma Brindisi esprimono piena soddisfazione per l’impegno assunto dalla Prefettura e dalle Forze dell’Ordine per il potenziamento della sicurezza delle farmacie, sia sul piano delle investigazioni che sul piano dei controlli.

In risposta alla recente e preoccupante ondata di episodi criminali che ha colpito diverse farmacie della provincia nelle ultime settimane, Federfarma ha dato nuovo impulso all’attuazione del “Protocollo di collaborazione in materia di sicurezza e videosorveglianza” sottoscritto con la Prefettura di Brindisi.

Il cuore del Protocollo prevede il rafforzamento della vigilanza già in essere sulle farmacie convenzionate, attraverso servizi di collegamento diretto tra i sistemi di videosorveglianza delle farmacie e le centrali operative della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri.

Questo garantirà interventi tempestivi e una maggiore efficacia investigativa per l’identificazione dei responsabili.

«Le farmacie rappresentano il primo avamposto del Servizio Sanitario Nazionale e devono poter operare in totale sicurezza», dichiara il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brindisi Antonio Di Noi. «I recenti episodi di criminalità non hanno solo arrecato danni alle farmacie, ma hanno impattato negativamente sulla comunità e sull’accesso all’assistenza farmaceutica che le stesse garantiscono. Grazie a questo protocollo verrà garantita la continuità di un servizio pubblico essenziale per tutti i cittadini».

«La sicurezza è una priorità strutturale per garantire la continuità del Servizio sanitario offerto dalle farmacie – prosegue la presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci -. La nostra provincia vive in questa fase un periodo di particolare rischio, a causa di eventi che si sono ripetuti in maniera seriale negli ultimi due mesi. Grazie alla cooperazione con la Prefettura è già in programma l’avvio di un tavolo di coordinamento presso la Questura provinciale di Brindisi con il comando provinciale dei Carabinieri per coinvolgere attivamente le farmacie della provincia di Brindisi, al fine di dare piena attuazione al protocollo ministeriale. Apprezziamo lo sforzo compiuto da tutte le autorità coinvolte al tavolo di coordinamento provinciale e auspichiamo che dalla collaborazione avviata sia possibile mettere in rete il maggior numero di farmacie con l’obiettivo prioritario di prevenire il fenomeno e in subordine assicurare massima tempestività di intervento nel caso di episodi criminosi».

L’Ordine dei Farmacisti e Federfarma Brindisi ringraziano il Prefetto e i vertici delle Forze dell’Ordine per la sensibilità e la prontezza dimostrate nel rispondere a questa emergenza.