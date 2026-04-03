Come si intrecciano la poesia con la voce, la pratica quotidiana, la vocazione con i giorni? A questa domanda prova a dare forma e profondità Claudia Mencaroni, protagonista di un appuntamento atteso alla Pupilla – libri, giochi, attività.

Sabato 4 aprile, alle ore 18.00, la libreria brindisina ospiterà la presentazione delle opere più recenti dell’autrice, pubblicate per le case editrici VerbaVolant Edizioni e Tyrus Edizioni. L’incontro, gratuito e rivolto a un pubblico adulto, sarà accompagnato da un momento di dialogo con i lettori e da un firma-copie.

Nata a Brindisi nel 1979, Mencaroni arriva alla scrittura attraverso i libri e il teatro. Si occupa di editoria e formazione, costruendo occasioni di incontro tra persone e poesia. Da questa esperienza nasce il volume Crescere poeti — Educare e educarsi allo sguardo e al linguaggio poetico (2024), un lavoro che riflette sul valore educativo dello sguardo poetico.

La sua produzione spazia dalla letteratura per l’infanzia – con titoli come Nel regno di Nientepopodimenoché, finalista al Premio Malerba 2022, e Seb e la conchiglia, finalista al Premio Andersen 2019 – fino ai racconti per chi apprende l’italiano e alla poesia, spesso proposta in letture intime, “a bassa voce”. Con Letargo (InternoPoesia, 2024) firma il suo primo prosi-metro. Oggi vive a Roma.

La Pupilla – libri, giochi, attività si conferma così uno dei presìdi culturali più attivi del territorio. Da anni impegnata nella promozione della lettura, partecipa a reti e progetti nazionali, favorisce il dialogo tra generazioni e collabora con scuole ed enti culturali della città e della provincia. Un impegno riconosciuto anche dal Ministero della Cultura, che l’ha inserita tra le librerie di qualità.

Un’occasione per ascoltare la poesia da vicino, nella sua dimensione più autentica e quotidiana.