Nell’ambito di una mirata strategia di controllo a livello nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, volta a verificare il rispetto delle procedure di gestione delle liste d’attesa e a garantire la trasparenza delle prestazioni sanitarie, i Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno concluso un’articolata attività ispettiva presso i presidi sanitari del territorio.

L’attività di verifica, condotta attraverso il minuzioso incrocio tra i database informatici aziendali e i registri cartacei, ha permesso di accertare condotte illecite poste in essere da un Dirigente Medico in servizio presso un’Azienda Sanitaria Locale pugliese.

Nello specifico, i militari hanno documentato la gestione di un vero e proprio “sistema parallelo” di erogazione delle prestazioni. Il professionista, in violazione delle norme di legge e dei regolamenti aziendali, consentiva l’accesso a visite specialistiche e ricoveri a pazienti privi della prescritta prenotazione tramite Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) e sprovvisti di impegnativa medica.

Tale meccanismo, alimentato anche dalla sistematica omissione nell’archiviazione della documentazione sanitaria obbligatoria, permetteva di scavalcare illecitamente le liste d’attesa, arrecando un diretto pregiudizio ai cittadini regolarmente prenotati e in coda da mesi per l’accesso alle cure.

A seguito delle inoppugnabili risultanze acquisite dai Carabinieri del N.A.S., l’Ufficio Procedimenti Disciplinari della competente ASL ha formalizzato nei giorni scorsi la sanzione del “licenziamento disciplinare con preavviso” nei confronti del sanitario coinvolto.

Il provvedimento sottolinea la gravità delle violazioni relative agli obblighi contrattuali e di servizio, ribadendo l’impegno dell’Arma e delle istituzioni sanitarie nel contrastare fenomeni che minano l’equità e il corretto funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.