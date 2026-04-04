In Puglia, la Pasqua si è trasformata in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà grazie all’iniziativa promossa da APAMRI APS, l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana. Con lo spirito di tradurre l’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana in un impegno reale e costante al servizio della comunità, l’associazione ha fatto visita nei giorni scorsi ai reparti pediatrici e oncoematologici di diversi ospedali pugliesi, portando ai piccoli pazienti uova di Pasqua e colombe artigianali. La delegazione ha fatto tappa innanzitutto a Lecce, presso il Polo Oncoematologico pediatrico dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove è stata accolta dalla direttrice, Prof.ssa Titti Tornesello, Ufficiale OMRI, insieme allo staff medico e al Direttore Generale dell’ASL Lecce, Dr. Stefano Rossi. Successivamente, l’iniziativa ha raggiunto Bari, con una visita all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari, dove i rappresentanti di APAMRI sono stati accolti con calore dall’équipe medica e infermieristica del reparto diretto dal Prof. Nico Santoro.

A Brindisi, la solidarietà dell’associazione si è espressa in due momenti distinti. Il primo presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Antonio Perrino”, diretto dal Dr. Francesco Gallo, alla presenza del Direttore Sanitario Dr. Andrea Molino, in rappresentanza del Direttore Generale ASL Brindisi, Dr. Maurizio De Nuccio, e del Primario di Medicina Nucleare, Dr. Arton Niccoli Asabella. Il secondo momento si è svolto al Centro “Medea” del Presidio Di Summa, centro specializzato nella cura di bambini con patologie neurologiche e malattie rare, guidato dal Prof. Antonio Trabacca.

All’iniziativa hanno preso parte il Presidente Nazionale APAMRI, Ufficiale OMRI Riccardo Di Matteo, il Delegato Regionale Cavaliere OMRI Antonio Giaimis, e i Delegati Provinciali Dr. Maurizio Durini (Lecce) e Cavaliere OMRI Angelo Ruggiero (Brindisi). Presenti inoltre i soci Dr.ssa Ilaria Longo, Prof.ssa Teresa Vicentelli, Dr.ssa Iole La Rosa, Cavaliere OMRI Teresa Calamia, Cavaliere OMRI Pietro Pagliara, il Cavaliere OMRI Cosimo Landolfa, Giovanni Loderini e Ivan Palma.

Nel corso delle visite sono stati portati anche i saluti del Segretario Generale APAMRI, Michele Grillo, Commendatore OMRI, che ha voluto ribadire il senso più profondo dell’iniziativa: «Questo piccolo gesto è un simbolo di vicinanza a chi lotta quotidianamente, una carezza per l’anima di questi bambini e delle loro famiglie». L’associazione ha già annunciato l’intenzione di proseguire su questa strada, promuovendo nuove iniziative nei prossimi mesi e continuando a costruire una rete di sostegno, attenzione e solidarietà accanto a chi affronta percorsi di cura complessi e delicati.

APAMRI ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale per la collaborazione ad ABIFB – Associazione Biologi Italiani e Futuri Biologi, ai soci Sig. Ivan Palma e Dr. Franco De Biasi, e al titolare della “Capannina” di Brindisi.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dai Direttori Generali delle ASL coinvolte. In particolare, Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della ASL di Brindisi, e Stefano Rossi, Direttore Generale della ASL di Lecce, hanno espresso un sentito ringraziamento ad APAMRI per il gesto di grande sensibilità e valore umano, sottolineando come, in contesti delicati come quelli pediatrici e oncoematologici, anche un piccolo segno di attenzione possa fare la differenza, portando conforto non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie e agli operatori sanitari. Iniziative di questo tipo, hanno evidenziato, rafforzano il legame tra istituzioni, associazioni e comunità, contribuendo a costruire una sanità sempre più vicina alle persone.