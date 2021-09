In occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”, nei giorni di sabato 25 e domenica 26 settembre, il Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, proporrà nel Museo Archeologico “Ribezzo” di Brindisi una serie di iniziative culturali. Il tema generale di quest’anno è una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan individuato è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!

Il Museo Archeologico Ribezzo propone per questa circostanza una particolare iniziativa dal titolo “InclusivaMente ATTIVI!”. Il programma prevede quattro turni di visite guidate, dedicate ad ogni tipo di pubblico, alla scoperta delle collezioni presenti nel Museo ma viste dagli occhi dei visitatori che negli anni lo hanno frequentato e che, attraverso specifici laboratori didattici, hanno reso una testimonianza in terracotta dei reperti antichi che li hanno maggiormente colpiti. Gli oggetti riprodotti dai visitatori come vasi, statuine, dischi votivi, di varia forma e tipologia, saranno per la prima volta esposti lungo tutto l’itinerario di visita.

“InclusivaMenteATTIVI!” è una visione della cultura che include ogni forma di arte utile ad arricchire vista, udito e cuore, seguendo un percorso ideale in cui l’arte non è mai disgiunta dalla bellezza della storia che rappresenta. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta di un patrimonio storico-archeologico dal fascino ineguagliabile, attraverso due turni di visita in entrambe le giornate: il sabato alle ore 10.30 e alle ore 16.30, la domenica alle ore 11.00 e alle ore 16.30 (lingue italiano e francese). Alle visite guidate si affiancheranno gli ulteriori percorsi tematici in essere presso il Museo. Per i cultori di Dante, si propone la possibilità di seguire autonomamente percorsi tematici che intrecciano passi della Divina Commedia con l’iconografia di alcuni reperti selezionati, segnalati da supporti multimediali presenti in ogni sezione del Museo. Agli appassionati di Archeologia subacquea suggeriamo di non perdere l’occasione di visionare i video artistici presentati in occasione della mostra “Nel mare dell’Intimità” (Aeroporto di Brindisi, 2019- 2020), riproposti per in questo weekend nella sezione dedicata ai “Bronzi di Punta del Serrone”.