Varie le iniziative proposte dagli AMICI DEI MUSEI BRINDISI per il prossimo fine settimana, in special modo DOMENICA 8 ottobre 2023 sul tema Paesaggio vissuto/ Paesaggio rappresentato le quali, insieme al patrocinio del Consiglio d’Europa e del Ministero della Cultura riconosciuti alla Federazione Italiana degli Amici dei Musei – FIDAM* per la II EUROPEAN DAY OF FRIENDS OF MUSEUMS in continuità con la XX GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI, si fregiano del riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana.

Esse hanno altresì riscontrato l’approvazione tra le azione promosse nell’ambito della Giornata Marittima Europea – EUROPEAN MARITIME DAY IN MY COUNTRY 2023 e godono della collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Brindisi.

Si segnala che il convegno “UN MARE DI COSE” di SABATO, 7 ottobre alle 14:30 è RINVIATO a data che sarà comunicata

DOMENICA, 8 ottobre, con l’obiettivo di accrescere tra i giovani, l’amore e il rispetto per la risorsa mare unitamente alle peculiarità civili, economiche e culturali della città, sono previste nell’arco della giornata una serie di iniziative “En plein air” con focus sul Castello Svevo che, grazie alla preziosa collaborazione della Brigata Marina San Marco verrà aperto alla visita di oltre 300 bambini accompagnati dai genitori.

La Marina Militare renderà possibile nella stessa giornata la visita a Nave San Marco.

Inoltre domenica ricorre il 60° di fondazione della Associazione Nazionale Marinai d’Italia nella città di Brindisi, che si celebrerà alle ore 9.30 in Piazza Sant’Angelo.

Le iniziative culmineranno alle ore 12:30 con la deposizione di un omaggio floreale nello specchio acqueo antistante al Monumento al Marinaio d’Italia a conclusione di una breve processione a mare con la Motovedetta della Guardia Costiera, seguita dalla motovedetta della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per terminare infine alle ore 16:00 al ‘Museo archeologico F. Ribezzo’ con la consegna degli attestati di merito e di un piccolo premio ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e primarie partecipanti alla prima fase del Concorso di disegno “Paesaggio costiero, marino, portuale” dimostrando, già alla loro tenera età, consapevolezza ‘dell’esperienza di paesaggio’ e spiccata attitudine alla “cittadinanza del mare”. Sarà altresì l’occasione per sollecitare la riflessione sul paesaggio contemporaneo degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Brindisi, attraverso le successive fasi del concorso e l’articolazione dei successivi workshop.

Si rammenta che l’adesione al concorso è gratuita e lascia libertà di scelta nella tecnica grafica, con l’unico vincolo che è esclusa l’elaborazione di foto e video per meglio educare lo sguardo a evidenziare le connessioni tra eredità culturale e percezione paesaggistica dei luoghi.