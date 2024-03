Le strade della provincia di Brindisi sono tra le più pericolose d’Italia.

Lo conferma il report dell’Aci relativo alla localizzazione degli incidenti sulle strade provinciali d’Italia (clicca qui per il link).

Il report dell’Aci sugli incidenti lungo le strade provinciali attesta che la nostra provincia è, purtroppo, tra le prime sia per indice di mortalità (sesta) che per indice di gravità per incidente (ottava).

Il report è relativo all’anno 2022 ma l’impressione è che, nell’anno successivo e nei primi mesi di questo 2024, la situazione non sia migliorata, anzi…

L’indice va puntato senza dubbio verso le precarie condizioni di sicurezza in cui versano le arterie di competenza della Provincia di Brindisi, ma non si può sottoacere che la nostra provincia, come quasi tutte le altre, è stata investita da una riforma che ha dilapidato la capacità economica e, quindi, anche gli interventi strutturali per garantire strade sicure.

In ogni caso la gravità della situazione richiede interventi immediati. Non si può certo attendere la nuova riforma che dovrebbe ripristinare le province ed accrescere la loro dotazione finanziaria.

Sin da subito, quindi, sarebbe necessario intervenire per indirizzare verso la sicurezza stradale quante più risorse disponibili (magari anche tramite sponsorizzazioni), aumentare il contingente di forze dell’ordine sulle strade provinciali e implementare l’educazione sulla Sicurezza Stradale coinvolgendo le comunità locali.

Di seguito tutte le strade provinciali con il dato dell’estensione in Km, il numero di incidenti, con relativi morti e feriti e gli indici di mortalità, infortunio e gravità.