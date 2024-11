La biblioteca civica History Digital Library di Brindisi, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia, è lieta di invitarvi a visitare i nostri laboratori presso la Casa del Turista (Viale Regina Margherita, 44). Questo invito offre l’opportunità di conoscere più da vicino il nostro progetto e di promuoverlo al pubblico, con l’obiettivo di preservare e diffondere la memoria storica del territorio attraverso un archivio digitale accessibile a tutti.

Attualmente, i laboratori sono aperti ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e consentono di esplorare le nuove installazioni digitali e il FabLab inclusivo, dove volontari e persone neurodivergenti collaborano alla digitalizzazione di materiali storici locali. Questa fase preliminare è dedicata al coinvolgimento della comunità e delle associazioni del terzo settore, in vista dell’inaugurazione dei nuovi percorsi multisensoriali che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale della biblioteca.

Attraverso il coinvolgimento dei media, ci auguriamo di diffondere un messaggio importante alla comunità: cerchiamo cittadini interessati a partecipare come volontari e a contribuire con materiali storici – documenti, fotografie e video – da digitalizzare, costruendo insieme un archivio che preservi la memoria della nostra città.

A partire da gennaio 2025, oltre alle attuali attività di consultazione, studio e digitalizzazione, la biblioteca di comunità attiverà innovative esperienze multisensoriali pensate per scuole e gruppi organizzati, offrendo un’esperienza culturale immersiva e coinvolgente.

Durante la visita, sarà possibile osservare il FabLab inclusivo in azione, dove persone neurodivergenti e volontari collaborano alla digitalizzazione del patrimonio storico.

Il vostro sostegno nel dare visibilità a questa iniziativa è fondamentale per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e per ampliare la nostra missione inclusiva di digitalizzazione. Con l’aiuto della comunità, puntiamo a creare un patrimonio digitale condiviso e accessibile per le generazioni future.

Per confermare la vostra partecipazione o ricevere ulteriori informazioni:

Email: info@hdlibrary.it

WhatsApp (solo messaggi): 335 7198729